السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتقدم على ولفرهامبتون بهاتريك هالاند في الشوط الأول

إرلينج هالاند
إرلينج هالاند

تقدم مانشستر سيتي على ضيفه ولفرهامبتون في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ36 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدفين دون رد.
وفرض مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب من بداية الشوط الاول للمباراة، كما ضغط على دفاعات فريق ولفرهامبتون لحرمانهم من الخروج بالكرة من الخلف واختراق دفاعاتهم لتسجيل هدف التقدم، بينما حاول فريق ولفرهامبتون امتصاص ضغط السيتي على أمل النجاح في الخروج بالكرة وتسجيل هدف عكس سير المباراة.

وتحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 12 سجلها إرلينج هالاند.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي فريق مانشستر سيتي لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وأضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 35 بصناعة من زميله رودري.

وتحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء ثانية سجلها هالاند في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي 4 كرات على المرمى من 6 محاولات وخرجت كرتين من الملعب، فيما لم ينجح فريق ولفرهامبتون في خلق أي فرصة هجومية على مرمى السيتي خلال الشوط الأول.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق ولفرهامبتون.

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ولفرهامبتون بالدوري الانجليزي الممتاز

ويقود النرويجي إرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي في مباراة اليوم، بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الماضية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: إديرسون موراليس.

خط الدفاع: كيل والكر، مانويل أكانجي، ناثان آكي، يوشكو جفارديول.

وسط الملعب: رودري، ماتيو كوفاسيتش، كيفن دي بروين.
الهجوم: فيل فودين، إرلينج هالاند، بيرناردو سيلفا.

فيما جاءت دكة بدلاء مانشستر سيتي على النحو الآتي: "أورتيجا مورينو، روبن دياز، جون ستونز، ماتياس نونيز، ريكو لويس، جوميز، جيريمي دوكو، جاك جريليتش، جوليان ألفاريز".

 

مانشستر سيتى ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز هالاند البريميرليج

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