نيوكاسل يسحق بيرنلي برباعية ونوتنجهام يهزم شيفيلد بثلاثية في البريميرليج

سحق فريق نيوكاسل يونايتد، نظيره بيرنلي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ36 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق نيوكاسل بثلاثة أهداف دون رد.

واستحوذ فريق بيرنلي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين ولكن بأفضلية واضحة لفريق نيوكاسل.

وسجل كالوم ويلسون الهدف الأول لنيوكاسل في الدقيقة 19.

وأضاف سين لونجستاف الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 35.

ثم سجل برونو جيماريش الهدف الثالث في الدقيقة 40 بصناعة جوردون.

وسدد لاعبو نيوكاسل 6 كرات على المرمى من 15 محاولة وخرجت 9 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 8 محاولات لفريق بيرنلي، وخرجت 5 كرات من الملعب.

واستحوذ بيرنلي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 51% مقابل 49% لصالح فريق نيوكاسل.

وانقلب الاستحواذ لفريق نيوكاسل في الشوط الثاني من المباراة، فيما تواصل الأداء الهجومي على نفس وتيرة الشوط الأول.

وتحصل نيوكاسل على ركلة جزاء أهدرها أليكساندر إيزاك في الدقيقة 52.

وعاد إيزاك وسجل الهدف الرابع لنيوكاسل في الدقيقة 55.

وحاول لاعبو بيرنلي تسجيل هدف حفظ ماء الوجه، وسجله دارا أوشيا في الدقيقة 86.

ورفع فريق نيوكاسل رصيده لـ56 نقطة في المركز السادس بترتيب الدوري الانجليزي، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 24 نقطة في المركز قبل الأخير.

فيما قلب نوتنجهام فورست تأخره بهدف أمام نظيره شيفيلد يونايتد لانتصار بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما بنفس الجولة.

ورفع نوتنجهام فورست رصيده لـ29 نقطة في المركز الـ17، بينما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 16 نقطة في المركز الأخير.



بينما تعادل برينتفورد مع فولهام بدون أهداف.

وبات رصيد برينتفورد 36 نقطة في المركز الـ16، فيما رفع فولهام رصيده لـ44 نقطة في المركز الـ12.