الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلى لمبنى سكنى بمدينة غزة

قصف إسرائيلى
قصف إسرائيلى

سقط عدد من القتلى والجرحى الفلسطينيين، مساء الخميس، إثر قصف لمقاتلات إسرائيلية استهدف مبنى سكنيا في مدينة غزة، وأدى إلى حريق وأضرار ببناء آخر مجاور.

وأفاد شهود عيان بأن "طائرات حربية إسرائيلية قصفت بناية سكنية في حي الدرج بمدينة غزة ما أدى إلى تدميرها".

وأضاف الشهود أن القصف نتج عنه أيضا "أضرار في بناية سكنية مجاورة للأولى المقصوفة، واشتعال حريق فيها".

ولفتوا إلى أن القصف أسفر عن سقوط "عدد من القتلى والجرحى"، دون أن يتمكنوا من تحديده على الفور.

وذكر الشهود أن عناصر الدفاع المدني ومواطنين عاديين يواصلون البحث حاليًا عن ضحايا بين الركام.

 

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