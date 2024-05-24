الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. إسرائيليون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق الضفة الغربية

بؤرة استيطانية
بؤرة استيطانية

أقام مستوطنون إسرائيليون، الخميس، بؤرة استيطانية جديدة شمال مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة.

أفادت بذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن الناشط في لجان المقاومة الشعبية بمنطقة الأغوار أيمن غريب.

وقال غريب إن "نحو 15 مستوطنا جلبوا معدات سكن، وأقاموا بؤرة استيطانية جديدة على بعد 300 متر من قناة مياه العوجا، وهي إحدى ينابيع المياه الهامة بالمنطقة، وتقع شمال أريحا".

ولفت إلى أن المستوطنين ذاتهم "أقاموا بؤرة استيطانية أخرى بنفس المنطقة قبل نحو أسبوعين".

وأضاف أن إقامة هذه البؤر الاستيطانية يأتي "تنفيذا للمخططات الاستعمارية التي تدفع بها علنا حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة".

فيما نقلت الوكالة الفلسطينية عن المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو (غير حكومية) حسن مليحات، قوله إن البؤرة الاستيطانية الجديد التي أقيمت اليوم، تأتي لـ"محاصرة السكان البدو في المنطقة، وحرمانهم من مصادر المياه الطبيعية، في محاولة لتهجيرهم قسرا".

مستوطنات الضفة الغربية غزة فلسطين إسرائيل

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