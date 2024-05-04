ريال مدريد يهزم قادش بثلاثية وينتظر هدية جيرونا للتتويج بالليجا

انتصر ريال مدريد على ضيفه قادش في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ34 لبطولة الدوري الإسباني، بثلاثة أهداف دون رد.

أحداث الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ لاعبو ريال مدريد على مجريات اللعب من بداية المباراة، وقدموا أداءً هجوميًا متفردًا فيما لم ينجح فريق قادش في تهديد المرمى بأي فرصة خلال الشوط الأول.

وسدد لاعبو ريال مدريد كرتين على المرمى من 7 محاولات خلال الشوط الأول، وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، فيما لم يسدد فريق قادش أي كرة على المرمى من 4 محاولات خرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة.

واستحوذ فريق ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 72% مقابل 28% لصالح فريق قادش.

أحداث الشوط الثاني

واستمر استحواذ ريال مدريد على مجريات اللعب بالشوط الثاني، وكذلك استمر على الأداء الهجومي المميز الذي قدمه خلال الشوط الأول، وأظهر لاعبوه رغبة قوية في الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم.

وسجل براهيم دياز هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 51 بصناعة من لوكا مودريتش.

وواصل ريال مدريد ضغطه لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد انتصاره.

وأضاف جود بيلينجهام الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 68 بعدما حول عرضية براهيم دياز بقدمه اليمنى في الشباك.

وضغط لاعبو ريال مدريد لتسجيل الهدف الثالث في الدقائق المتبقية من عمر المباراة.

وأضاف خوسيلو الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وسدد لاعبو ريال مدريد 6 كرات على المرمى من 15 محاولة وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات، مقابل تسديدة من 5 محاولات لفريق قادش وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 70% مقابل 30% لفريق قادش.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ87 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، الليجا، فيما توقف رصيد فريق قادش عند 26 نقطة في المركز الـ18.

وينتظر ريال مدريد نتيجة مباراة جيرونا وبرشلونة والتي ستنطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم، لحسم فوزه بلقب الليجا، إذ يحتاج ريال مدريد لفوز جيرونا أو تعادل الفريقين من أجل حسم لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي.