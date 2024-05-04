السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برشلونة يتقدم على جيرونا بهدفين في الشوط الأول من الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

انتهى الشوط الأول من مباراة جيرونا وبرشلونة ضمن لقاءات الجولة الـ34 لبطولة الدوري الإسباني، بتقدم برشلونة بهدفين لهدف.

واستحوذ فريق برشلونة على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متوسطًا بين كلا الفريقين، مع أفضلية واضحة لبرشلونة.

وحاول لاعبو برشلونة تسجيل هدف مبكر وتأكيد استحواذهم بهدف التقدم، فيما اعتمد فريق جيرونا على تأمين دفاعاته والعمل على تنفيذ هجمة مرتدة مباغتة واستغلال الثغرات في دفاع برشلونة لتسجيل هدف مباغت.

وسجل أندرياس كريستنسن هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة الثالثة بصناعة من لامين يامال.

وتعادل فريق جيرونا في الدقيقة الرابعة عن طريق أرتيم دوفبيك.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول.

وأهدر فريق جيرونا أكثر من فرصة محققة للتسجيل في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لفريق برشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وسدد لاعبو برشلونة 3 كرات على المرمى من 7 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق جيرونا واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ لاعبو برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 65% مقابل 35% لفريق جيرونا.

تشكيل فريق برشلونة لمباراة جيرونا بالدوري الإسباني

في حراسة المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن.

خط الدفاع:  جوليس كوندي، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، جواو كانسيلو.

وسط الملعب: سيرجي روبرتو، إلكاي جوندوجان، باو كوبارسي.

الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، فيرمين لوبيز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: إينيجو مارتينيز، إيناكي بينا، ماركوس ألونسو، فيتور روكي، روميو، كوشين، فورت، جواو فيليكس، رافينيا، بيدري، فيران توريس".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، مقابل 71 نقطة يحتل بها فريق جيرونا المركز الثالث.
 

جيرونا وبرشلونة مباراة جيرونا وبرشلونة الدوري الاسباني الليجا

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