باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند يتصارعان على بطاقة نهائي أبطال أوروبا

يحل اليوم فريق بروسيا دورتموند الألماني ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكان فريق بروسيا دورتموند حقق الفوز في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب سجنال إدونا بارك بهدف دون رد.

ويتطلع باريس سان جيرمان لتقديم أداء هجومي أفضل مما قدمه في مباراة الذهاب وتحقيق الانتصار لضمان التأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه واستكمال مشوار التتويج باللقب الأوروبي الأول في تاريخه.

ويأمل لاعبو باريس سان جيرمان في تسجيل هدف مبكر لتعديل الكفة بينه وبين بروسيا دورتموند، بعد نتيجة مباراة الذهاب.

على الجانب الآخر، يتطلع لاعبو بروسيا دورتموند لتكرار الانتصار الذي حققه في مباراة الذهاب من أجل التأهل للنهائي الثالث في تاريخه، والأول منذ 2012.

ويعول فريق باريس سان جيرمان تأهله للمباراة النهائية على كيليان مبابي، مهاجم الفريق، وهداف النسخة الحالية من البطولة.

ويتطلع كيليان مبابي لمواصلة التسجيل والاقتراب أكثر من دخول قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا.

ويملك كيليان مبابي 48 هدفًا ويتقاسم المركز الـ13 مع محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وهداف فريق ليفربول الانجليزي برصيد 48 هدفًا، ويفصله هدفين فقط عن معادلة رقم فيليبو إنزاجي، مهاجم ميلان السابق، وصاحب المركز العاشر في الترتيب بـ50 هدفًا.

ويفقد باريس سان جيرمان خدمات المدافع لوكاس هيرنانديز، والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بمباراة الذهاب، بالإضافة إلى: "سرجيو ريكو، ولايفين كورزاوا، وبيرسين كيمبمبي" للإصابة أيضًا؛ فيما يغيب عن بروسيا دورتموند الجزائري رامي بن سبعيني، والبلجيكي جولين دورانفيل، للإصابة.

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم مع الفائز من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ غدًا، والتي يحتضنها ملعب سانتياجو برنابيو في العاشرة مساءً.