الدخول لقائمة عظماء دورى الأبطال.. ماذا ينتظر مبابى فى مواجهة بروسيا دورتموند؟

ينتظر الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، رقمًا تاريخيًا قبل مواجهة فريق بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

ويحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا على نظيره بروسيا دورتموند الليلة في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب سجنال أدونا بارك في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعول فريق باريس سان جيرمان تأهله للمباراة النهائية على كيليان مبابي، مهاجم الفريق، وهداف النسخة الحالية من البطولة.

هدفان يفصلان مبابي عن عظماء دوري أبطال أوروبا

ويحتاج كيليان مبابي لتسجيل هدفين فقط لدخول قائمة أفضل عشر هدافين في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويملك كيليان مبابي 48 هدفًا ويتقاسم المركز الـ13 مع محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وهداف فريق ليفربول الانجليزي برصيد 48 هدفًا.

ويسبق مبابي في الترتيب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان السابق، والأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو، لاعب ريال مدريد السابق، برصيد 49 هدفًا لكل منهما.

وفي حالة تسجيل مبابي هدفين بالنسخة الحالية من البطولة لمعادلة رقم فيليبو إنزاجي، مهاجم ميلان السابق، وصاحب المركز العاشر في الترتيب برصيد 50 هدفًا.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا التاريخيين



ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 141 هدفًا، وخلفه ليونيل ميسي في المركز الثاني برصيد 129 هدفًا وفي المركز الثالث روبرت ليفاندوفسكي برصيد 94 هدفًا وفي المركز الرابع كريم بنزيما بـ90، فيما يحتل راؤول جونزاليز المركز الخامس في ترتيب هدافي دوري الأبطال بـ71 هدفًا.

وفي المركز السادس يأتي رود فان نيستلروي برصيد 60 هدفًا وخلفه أندريا تشفيتشينكو برصيد 59 هدفًا وفي المركز الثامن توماس مولر بـ54 هدفًا وفي المركز التاسع تيري هينري بـ51 هدفًا.