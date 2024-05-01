الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الدخول لقائمة عظماء دورى الأبطال.. ماذا ينتظر مبابى فى مواجهة بروسيا دورتموند؟

كيليان مبابي
كيليان مبابي

ينتظر الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، رقمًا تاريخيًا قبل مواجهة فريق بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

ويحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا على نظيره بروسيا دورتموند الليلة في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب سجنال أدونا بارك في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويعول فريق باريس سان جيرمان تأهله للمباراة النهائية على كيليان مبابي، مهاجم الفريق، وهداف النسخة الحالية من البطولة.

 

هدفان يفصلان مبابي عن عظماء دوري أبطال أوروبا

ويحتاج كيليان مبابي لتسجيل هدفين فقط لدخول قائمة أفضل عشر هدافين في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويملك كيليان مبابي 48 هدفًا ويتقاسم المركز الـ13 مع محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وهداف فريق ليفربول الانجليزي برصيد 48 هدفًا.

ويسبق مبابي في الترتيب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان السابق، والأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو، لاعب ريال مدريد السابق، برصيد 49 هدفًا لكل منهما.

وفي حالة تسجيل مبابي هدفين بالنسخة الحالية من البطولة لمعادلة رقم فيليبو إنزاجي، مهاجم ميلان السابق، وصاحب المركز العاشر في الترتيب برصيد 50 هدفًا.

 

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا التاريخيين 


ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 141 هدفًا، وخلفه ليونيل ميسي في المركز الثاني برصيد 129 هدفًا وفي المركز الثالث روبرت ليفاندوفسكي برصيد 94 هدفًا وفي المركز الرابع كريم بنزيما بـ90، فيما يحتل راؤول جونزاليز المركز الخامس في ترتيب هدافي دوري الأبطال بـ71 هدفًا.

وفي المركز السادس يأتي رود فان نيستلروي برصيد 60 هدفًا وخلفه أندريا تشفيتشينكو برصيد 59 هدفًا وفي المركز الثامن توماس مولر بـ54 هدفًا وفي المركز التاسع تيري هينري بـ51 هدفًا.

مبابي باريس سان جيرمان بروسيا دورتموند دوري ابطال اوروبا موعد مباراة بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

عاجل| خطوة واحدة تفصل الزمالك عن التفاوض لضم شريف إكرامى

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

عاجل.. طلب غريب من الأهلى للجبلاية بشأن لاعب بيراميدز

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين