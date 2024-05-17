الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن سلامة: لهذه الأسباب نتنياهو لا يستطيع اجتياح رفح بشكل كامل

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الجيش الإسرائيلي دخل رفح لسببين؛ السبب الأول أن  نتنياهو يريد أن يُخفف من وطأة الضغوطات الداخلية عنده، حيث المظاهرات العارمة في شوارع تل أبيب، تطالب كلها بتغيير الحكومة ونتنياهو يريد البقاء في الحكومة، ويريد أن يبقى في المشهد السياسي، يريد أن يحقق ولو "حركة استعراضية" في رفح.

وأضاف الدكتور حسن سلامة خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن أقصى ما يستطيع نتنياهو أن يفعله هو الضرب في مناطق بعينها وليس عمل اجتياح كامل، فهو لن يصل إلى مرحلة اجتياح المدينة كاملة، لأنه يعلم جيدًا أن هناك رفضًا دوليًا وعربيًا ومصريًا، كما توجد كارثة إنسانية ستتحقق مهما طالب السكان بأن ينزحوا مرة أخرى للوسط أو الشمال، حيث هناك كارثة ستحقق بكل المقاييس، وهو نفسه في لحظة من اللحظات ينتظر مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وينتظر من محكمة العدل الدولية أن تستكمل إجراءاتها لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.

نتنياهو الإحتلال الإسرائيلي اجتياح رفح القضية الفلسطينية إسرائيل

الأكثر قراءة

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

الحقد يقتل خطيب مسجد ببورسعيد.. الأمن يضبط المتهمين والشهود: "رجموا منزله بالحجارة"

وسط حضور أكبر جمعية عمومية.. تفاصيل انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة (صور)

وجهة سياحية عالمية.. "المنتزة" درة حدائق الإسكندرية تتجمل بعد تطويرها (فيديو)

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟