حسن سلامة: لهذه الأسباب نتنياهو لا يستطيع اجتياح رفح بشكل كامل

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الجيش الإسرائيلي دخل رفح لسببين؛ السبب الأول أن نتنياهو يريد أن يُخفف من وطأة الضغوطات الداخلية عنده، حيث المظاهرات العارمة في شوارع تل أبيب، تطالب كلها بتغيير الحكومة ونتنياهو يريد البقاء في الحكومة، ويريد أن يبقى في المشهد السياسي، يريد أن يحقق ولو "حركة استعراضية" في رفح.

وأضاف الدكتور حسن سلامة خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن أقصى ما يستطيع نتنياهو أن يفعله هو الضرب في مناطق بعينها وليس عمل اجتياح كامل، فهو لن يصل إلى مرحلة اجتياح المدينة كاملة، لأنه يعلم جيدًا أن هناك رفضًا دوليًا وعربيًا ومصريًا، كما توجد كارثة إنسانية ستتحقق مهما طالب السكان بأن ينزحوا مرة أخرى للوسط أو الشمال، حيث هناك كارثة ستحقق بكل المقاييس، وهو نفسه في لحظة من اللحظات ينتظر مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وينتظر من محكمة العدل الدولية أن تستكمل إجراءاتها لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.