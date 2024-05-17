الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحقد يقتل خطيب مسجد ببورسعيد.. الأمن يضبط المتهمين والشهود: "رجموا منزله بالحجارة"

الشاب القتيل
الشاب القتيل

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد، من القبض على المتهمين بقتل شاب يدعى محمد أحمد عوف، ويبلغ من العمر 40 عامًا، طعنا بسلاح أبيض في منطقة القابوطي الجديد بنطاق حي الضواحي، على إثر خلافات سابقة مع أسرة المجني عليه.

والدة القتيل تروي الاحداث

وقالت والدة محمد عوف، إن نجلها استيقظ من نومه وجهز خطبة الجمعة التي كان يتطوع ويؤديها لأهالي القابوطي الجديد، وذهب ليباشر عمله حتى وقت الآذان، وقام أبناء جيرانهم الصغار بإلقاء الطوب على المنزل وخرجت لهم السيدة للحديث معهم عن التوقف عن ذلك، وحدثت مشادات بين الصغار، ولم يكن يتخيل أحد أن يصل الأمر لمقتل شخص.

وقالت الأم، إن جيرانهم كانوا دائمًا يحقدون على نجلها وسبق وأن هددوه بالقتل، مشيرة إلى أن نجلها وصل ودخل المنزل، بعدما استدعي المتهم فؤاد أشقاءه محمد والسيد، وظلوا يسبون السيدات ويتهمون نجلها بالخوف، وبمجرد خروجه فوجئ باعتداء شقيقين من المتهمين عليه قبل أن يوجه له “السيد” طعنه نافذة أودت بحياته.

وكشفت شقيقة محمد عوف عن حجم الظلم الذي تعرض له شقيقها والذي انتهى بمصرعه.

وقالت: الـ4 أخوات لازم يتعدموا لأن فؤاد اللي كان موجود في القرية اتصل واستدعى 2 من إخوته لقتل شقيقها وحرضهم شقيقهم الرابع، مشيرة إلى أنهم حضروا ومعهم سكين وطعنوه طعنة نافذة في مكان قاتل فسقط أرضًا.

وأضافت: ترك 4 أطفال صغار لا يعرفون ماذا سيكون مصيرهم؟.

شهود العيان: رجموا منزله بالحجارة والحقد دفعهم لقتله

وكشف شهود العيان أن وراء ارتكاب الجريمة 4 اشقاء الذين خططوا  لقتل محمد عرفة حيث  كانوا يغارون منه ويحقدون عليه، وهددوا بقتله كثيرا، مؤكدين أنهم أعدوا سكينا كبيرا وقصدوا منزله وقتلوه بطعنه في منطقة قاتله من جسده، دون رحمة أو شفقة.


وروى شهود العيان أن أبناء المتهمين ألقوا الحجارة على منزل أسرة المتوفى وخرجت أمه لتمنعهم من ذلك فاشتبكوا مع أبناء المقتول، وخرج والدهم وأحد المتهمين ويدعى عرفة واستدعي أشقاءه وجاء منهم محمد والسيد وبحوزتهم سكين، وذلك بتحريض من شقيقهم الرابع.

وفي سياق متصل كشف مصدر بأوقاف بورسعيد أن القتيل كان أمام متطوع ولكنه غير تابع لوزارة الأوقاف ولا معتمد لديها كا أمام وخطيب لدي المديرية.

 

وأشار المصدر في تصريحات خاصة للدستور أن المسجد الذي يخطب فيه القتيل هو مجرد زاوية إنشاءها الأهالي وهي ايضا غير تابعه لمديرية الأوقاف ببورسعيد ولا تعد مسجد كبير من مساجد المحافظة ولكنها زاوية صغيرة جدا إنشاءها الأهالي بالجهود الذاتية.

242
242
263
263
قتل بورسعيد اطفال جريمة أمن بورسعيد

الأكثر قراءة

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

الحقد يقتل خطيب مسجد ببورسعيد.. الأمن يضبط المتهمين والشهود: "رجموا منزله بالحجارة"

وسط حضور أكبر جمعية عمومية.. تفاصيل انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة (صور)

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وجهة سياحية عالمية.. "المنتزة" درة حدائق الإسكندرية تتجمل بعد تطويرها (فيديو)

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟