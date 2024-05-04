مانشستر سيتي يسحق ولفرهامبتون بخماسية بالدوري الإنجليزي

سحق مانشستر سيتي ضيفه ولفرهامبتون ووندرز في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ36 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

وفرض مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب من بداية الشوط الأول للمباراة، كما ضغط على دفاعات فريق ولفرهامبتون لحرمانهم من الخروج بالكرة من الخلف واختراق دفاعاتهم لتسجيل هدف التقدم، بينما حاول فريق ولفرهامبتون امتصاص ضغط السيتي على أمل النجاح في الخروج بالكرة وتسجيل هدف عكس سير المباراة.

وتحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 12 سجلها إرلينج هالاند.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي فريق مانشستر سيتي لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وأضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 35 بصناعة من زميله رودري.

وتحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء ثانية سجلها هالاند في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي 4 كرات على المرمى من 6 محاولات وخرجت كرتين من الملعب، فيما لم ينجح فريق ولفرهامبتون في خلق أي فرصة هجومية على مرمى السيتي خلال الشوط الأول.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق ولفرهامبتون.

واستمر استحواذ لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وكذلك ضغطهم للهجوم على مرمى ولفرهامبتون، فيما حاول الأخير تسجيل هدف تقليص الفارق.

وسجل هوانج هي تشان هدف ولفرهامبتون الأول في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة التالية، سجل إرلينج هالاند الهدف الرابع لفريق مانشستر سيتي بصناعة زميله فيل فودين.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي مانشستر سيتي خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة.

وسجل جوليان ألفاريز الهدف الخامس لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 85.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي 11 كرة على المرمى من 18 محاولة وخرجت 7 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق ولفرهامبتون وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لفريق ولفرهامبتون.

ورفع مانشستر سيتي رصيده لـ82 نقطة بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي ويقلص الفارق بينه وبين أرسنال المتصدر لنقطة واحدة، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 46 نقطة في المركز الـ11.