قبل مواجهة ريال مدريد.. شتوتجارت يهزم بايرن ميونخ بثلاثية فى البوندسليجا

خسر بايرن ميونخ من مضيفه شتوتجارت في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الألماني، البوندسليجا، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

أحداث الشوط الأول

واستحوذ شتوتجارت على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متوسط.

وحاول شتوتجارت تسجيل هدف مبكر وتأكيد استحواذهم على مجريات اللعب بالتقدم في النتيجة، فيما أظهر لاعبو بايرن ميونخ رغبة قوية في الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم.



وافتتح ليونيداس ستيرجيو التسجيل لفريق شتوتجارت في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.

وتحصل بايرن ميونخ على ركلة جزاء سجلها هاري كين في الدقيقة 37.

وسدد لاعبو فريق شتوتجارت 3 كرات على المرمى من 12 محاولة وخرجت 9 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 5 محاولات لفريق بايرن ميونخ وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ شتوتجارت على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 60% مقابل 40% لصالح فريق بايرن ميونخ.

أحداث الشوط الثاني

واستمر استحواذ شتوتجارت على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، كما انفرد بالأداء الهجومي وهدد مرمى بايرن ميونخ بالعديد من الفرص، فيما اختفى الأداء الهجومي للبافاري.

وأهدر لاعبو شتوتجارت أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثاني، فيما لم يهدد بايرن مرمى شتوتجارت.

وأضاف وو يونج جونج الهدف الثاني لشتوتجارت في الدقيقة 83 بعدما حول عرضية زميله سيلاس برأسه في الشباك.

وحاول لاعبو بايرن ميونخ تسجيل هدف التعادل فيالدقائق التالية ولكن محاولاتهم لم تهدد مرمى شتوتجارت.

وأضاف سيلاس الهدف الثالث لفريق شتوتجارت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من هجمة مرتدة قادها محمود داود ومرر الكرة لسيرهو جيراسي الذي نجح في إيصالها لزميله سيلاس قبل أن يقطعها أوباميكانو، مدافع بايرن، وسدد الأخير الكرة على يسار الحارس وسكنت الشباك.

وسدد لاعبو شتوتجارت 9 كرات على المرمى من 22 محاولة وخرجت 13 كرة من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 10 محاولات لفريق بايرن ميونخ وخرجت 7 كرات من الملعب.



واستحوذ شتوتجارت على مجريات اللعب في مجمل أحداث المباراة بنسبة 56% مقابل 44% لصالح بايرن ميونخ.

ورفع شتوتجارت رصيده لـ67 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما توقف رصيد بايرن ميونخ عند 69 نقطة في المركز الثاني.

