القائد سام مرسي.. إبسويتش تاون يصعد للدوري الانجليزي بعد غياب 22 عامًا

حسم فريق إبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه سام مرسي، لاعب المنتخب الوطني، تأهله لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بالفوز على نظيره هدرسفيلد تاون في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من بطولة دوري الدرجة الأولى الانجليزي، التشامبيونشيب، بهدفين دون رد.

ويرتدي سام مرسي شارة قيادة إبسويتش تاون، وشارك في41 مباراة ببطولة الدوري منذ بداية الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع 5 لزملائه.

وسيصبح سام مرسي أول لاعب مصري يرتدي شارة قيادة فريق في الدوري الانجليزي الممتاز، كما سيشارك في البريميرليج للمرة الأولى في تاريخه.



وأنهى إبسويتش تاون الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.



وفرض إبسويتش تاون استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي من طرف واحد وهو فريق إبسويتش تاون ولكن اتسم بالتسرع في إنهاء الكرات، بينما لم يهدد فريق هدرسفيلد تاون المرمى بأي فرصة طوال الشوط.

وسجل ويس بورنس هدف التقدم لفريق إبسويتش تاون في في الدقيقة 27 بصناعة من زميله كونور تشابلين.

وسدد لاعبو إبسويتش تاون كرتين على المرمى من 13 محاولة وخرجت 10 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة فقط، فيما لم يسدد فريق هدرسفيلد تاون أي كرة على المرمى من محاولتين وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع أخرى.

واستحوذ فريق إبسويتش تاون على مجريات اللعب بنسبة 61% مقابل 39% لصالح فريق هدرسفيلد تاون.

واستمر استحواذ فريق إبسويتش تاون على مجريات اللعب في الشوط الثاني، فيما قدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا متوسطًا.

وأضاف أوماري هاتشينسون الهدف الثاني لفريق إبسويتش تاون في الدقيقة 48 بصناعة من سام مرسي.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي فريق إبسويتش تاون للتسجيل خلال الدقائق الباقية من عمرالمباراة.

وسدد لاعبو إبسويتش تاون 4 كرات على المرمى من 22 محاولة وخرجت 11 كرة من الملعب واعترض الدفاع 7 تسديدات، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق هدرسفيلد تاون وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع أخرى.

واستحوذ إبسويتش تاون على مجريات اللعب بنسبة 63% مقابل 37% لصالح فريق هدرسفيلد.

ورفع إبسويتش تاون رصيده لـ96 نقطة في المركز الثاني بترتيب دوري الدرجة الأولى الانجليزي، التشامبيونشيب، ويضمن رسميًا العودة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، فيما توقف رصيد هدرسفيلد تاون عند 45 نقطة فيالمركز قبل الأخير، ويهبط رسميًا لبطولة دوري الدرجة الثانية.