السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مباراة حسم تتويج ريال مدريد.. ليفاندوفسكى يقود هجوم برشلونة ضد جيرونا بالليجا

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق جيرونا ضمن لقاءات الجولة الـ34 لبطولة الدوري الإسباني.


ويقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي هجوم فريق برشلونة في مباراة اليوم وبجواره لامين يامال.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن.

خط الدفاع:  جوليس كوندي، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، جواو كانسيلو.

وسط الملعب: سيرجي روبرتو، إلكاي جوندوجان، باو كوبارسي.

الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، فيرمين لوبيز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: إينيجو مارتينيز، إيناكي بينا، ماركوس ألونسو، فيتور روكي، روميو، كوشين، فورت، جواو فيليكس، رافينيا، بيدري، فيران توريس".

ويتطلع فريق برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والانتصار الثاني على التوالي من أجل التأكيد على تواجده في المركز الثاني والابتعاد بوصافة الليجا عن فريق جيرونا أقرب ملاحقيه.

ويعتبر فريق برشلونة وصافة الليجا أهم أهدافه في الوقت الحالي من الموسم بعدما ودع الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا، وباتت حظوظه في الفوز بالدوري الإسباني شبه مستحيلة.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق جيرونا مباراة اليوم متحفزًا لتحقيق الانتصار والقفز على وصافة الليجا للتأكيد على أهمية الموسم التاريخي الذي خاضه الفريق وتنافس خلاله على لقب الدوري الإسباني في أغلب فترات الموسم.


فيما ينتظر فريق ريال مدريد من مباراة اليوم فوز فريق جيرونا أو تعادل الفريقين من أجل حسم فوزه بلقب الليجا بشكل رسمي، وذلك في حال فوزه على قادش بالمباراة التي تجري بينهما الآن ويتقدم خلالها بهدف دون رد. 

ويفقد برشلونة في مباراة اليوم خدمات كلًا من: "أليخاندرو بالدي، جافي، فرانكي دي يونج" للإصابة.


ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، مقابل 71 نقطة يحتل بها فريق جيرونا المركز الثالث.
 

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