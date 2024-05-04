هالاند يعود لهجوم مانشستر سيتي في مواجهة ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره ولفرهامبتون ووندرز في المباراة التي ستجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ36 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ولفرهامبتون بالدوري الانجليزي الممتاز



ويقود النرويجي إرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي في مباراة اليوم، بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الماضية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: إديرسون موراليس.

خط الدفاع: كيل والكر، مانويل أكانجي، ناثان آكي، يوشكو جفارديول.

وسط الملعب: رودري، ماتيو كوفاسيتش، كيفن دي بروين.

الهجوم: فيل فودين، إرلينج هالاند، بيرناردو سيلفا.

فيما جاءت دكة بدلاء مانشستر سيتي على النحو الآتي: "أورتيجا مورينو، روبن دياز، جون ستونز، ماتياس نونيز، ريكو لويس، جوميز، جيريمي دوكو، جاك جريليتش، جوليان ألفاريز".

ويسعى مانشستر سيتي لمواصلة سلسلة انتصاراته من أجل الاستمرار في رحلة دفاعه عن لقب الدوري الانجليزي والذي حققه في المواسم الثلاثة الماضية، راغبًا في تحقيق اللقب الرابع على التوالي ليصبح الفريق الأول في تاريخ بطولة الدوري الانجليزي الذي يحقق اللقب 4 مرات متتالية.

بينما يرغب فريق ولفرهامبتون في تحقيق النتيجة الإيجابية الثانية على التوالي بعدما خاض سلسلة من النتائج السلبية سواء بالتعادل أو الخسارة في آخر 6 مباريات ببطولة الدوري الانجليزي، لمواصلة تحسين موقفه في جدول الترتيب، ووضع اسمه في تاريخ البطولة بتعطيل مانشستر سيتي لصالح أرسنال.

ويأمل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز في مباراتيه المؤجلتين بالإضافة إلى مباراة اليوم من أجل تضييق الخناق على فريق أرسنال، الذي تنتظره مواجهة صعبة أمام مانشستر يونايتد في الأسبوع المقبل.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، فيما يحتل فريق ولفرهامبتون المركز الـ11 برصيد 46 نقطة.