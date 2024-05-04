جيرونا يضرب برشلونة برباعية ويهدي ريال مدريد لقب الليجا الـ36

قلب جيرونا تأخره بهدفين لهدف أمام برشلونة لانتصار بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ34 لبطولة الدوري الإسباني، الليجا.

ريال مدريد بطلًا للدوري الإسباني

وبهذه النتيجة حسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه، إذ أنه بهذه النتيجة سيصبح الفارق بيثنه وبين أقرب ملاحقيه وهو جيرونا 13 نقطة بينما تبقت 4 جولات فقط من عمر البطولة وفي حالة خسارة ريال مدريد للمباريات الأربعة وفوز جيرونا بها سيظل مدريد على الصدارة بفارق نقطة واحدة.

واستحوذ فريق برشلونة على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متوسطًا بين كلا الفريقين، مع أفضلية واضحة لبرشلونة.

وحاول لاعبو برشلونة تسجيل هدف مبكر وتأكيد استحواذهم بهدف التقدم، فيما اعتمد فريق جيرونا على تأمين دفاعاته والعمل على تنفيذ هجمة مرتدة مباغتة واستغلال الثغرات في دفاع برشلونة لتسجيل هدف مباغت.

وسجل أندرياس كريستنسن هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة الثالثة بصناعة من لامين يامال.

وتعادل فريق جيرونا في الدقيقة الرابعة عن طريق أرتيم دوفبيك.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول.

وأهدر فريق جيرونا أكثر من فرصة محققة للتسجيل في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لفريق برشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وسدد لاعبو برشلونة 3 كرات على المرمى من 7 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق جيرونا واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ لاعبو برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 65% مقابل 35% لفريق جيرونا.

واستمر الاستحواذ من قبل لاعبي فريق برشلونة في الشوط الثاني من المباراة، بينما قدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا جيدًا.

وسجل بورتو هدف التعادل لفريق جيرونا في الدقيقة 65، قبل أن يضيف زميله ميجيل جوتيريز الهدف الثالث في الدقيقة 67.

وعاد بورتو وأضاف الهدف الرابع لجيرونا في الدقيقة 75.

وحاول لاعبو فريق برشلونة تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقائق التالية ثم تسجيل هدف التعادل قبل نهاية المباراة، فيما ضغط فريق جيرونا لحرمان لاعبي برشلونة من الوصول للمرمى.

وسدد لاعبو فريق جيرونا 5 كرات على المرمى من 7 محاولات واعترض دفاع برشلونة كرتين، مقابل 7 تسديدات من 15 محاولة وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات.

واستحوذ برشلونة على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح جيرونا.

ورفع جيرونا رصيده لـ74 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد برشلونة عند 73 نقطة في المركز الثالث.

