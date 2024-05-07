رومانو: ريال مدريد يواصل محاولاته لضم فرانكو ماستانتونو من ريفر بليت

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع نظيره ريفر بليت الأرجنتيني للحصول على خدمات لاعب الوسط فرانكو ماستانتونو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب ماستانتونو ضمن صفوف الفريق الأول لنادي ريفر بليت منذ تصعيده من فريق تحت 20 عامًا في يناير الماضي.

وذكر فابريزو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات أن إدارة ريال مدريد ستدخل جولة جديدة من المفاوضات مع ريفر بليت للحصول على خدمات ماستانتونو.

وولعب ماستانتونو، صاحب 11 مباراة بقميص الفريق الأول للنادي الأرجنتيني منذ تصعيده وسجل هدفين.

وأفاد رومانو أن ريال مدريد يحاول التوصل لاتفاق لضم اللاعب لصفوفه مقابل مبلغ مالي زهيد، بدلًا دفع 45 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الأرجنتيني.

وسبق أن كشفت شبكة ريليفو الإسبانية عن اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضم فرانكو ماستانتونو إلا أن رغبته واضحة بالانضمام لصفوف ريال مدريد.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يريد ضم اللاعب على طريقة البرازيلي إندريك، أي التعاقد معه واستمراره مع ريفر بليت حتى سن الـ18.

ويجيد ماستانتونو اللعب في مركز وسط الملعب المهاجم، أو صانع الألعاب، بالإضافة إلى إجادته اللعب في مركز الجناح الأيمن.

ويرتبط ماستانتونو بعقد مع ريفر بليت حتى 31 ديسمبر 2026.

ومثل ماستانتونو المنتخب الأرجنتيني في مرحلتي تحت 17 عامًا وتحت 20 عامًا، وشارك مع منتخب 17 عامًا في 9 مباريات وسجل هدفًا واحدًا.