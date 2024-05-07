يحل اليوم، فريق بروسيا دورتموند الألماني ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويتطلع كلا الفريقين لتحقيق الانتصار في المباراة وحصد البطاقة الأولى لنهائي دوري الأبطال.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل في العاشرة مساءً.

من يحسم تذكرة نهائى دورى الأبطال بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند؟

بروسيا دورتموند.. انطلاقات الجناحين ومرونة التحركات داخل المنطقة

يعتمد فريق بروسيا دورتموند في أدائه الهجومي على الانطلاقات من جناحي الملعب، وخاصة جادون سانشو وكريم أديمي.

ويجيد الثنائي الانطلاقات على جانبي الملعب ويملكان السرعة التي تؤهلهما للعبور من المدافعين.

وأظهر سانشو على وجه الخصوص جودته في عملية نقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية وكذلك الاختراقات في عمق الملعب والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وفي مباراة الذهاب، ظهر الأداء الهجومي لفريق بروسيا دورتموند معتمدًا على انطلاقات سانشو من الجناح الأيمن وكذلك الاختراق في عمق الملعب عن طريق يوليان براندت، لتسلم الكرات خلف دفاعات فريق باريس سان جيرمان المتقدمة.

وكذلك اعتمد الفريق على تغيير المراكز بدخول سانشو إلى العمق والحصول على مساحة بعيدًا عن المراقبة وانطلاق مارسيل سابيتزر، لاعب الوسط، من مكانه للجناح لنقل الكرة وتسليمها إلى سانشو أو المهاجم فولكروج بتمريرة طولية خلف المدافعين.

دخول براندت إلى منطقة الجزاء وتقديمه أدوار المهاجم الثاني، يجبر أحد مدافعي الخصم على الذهاب لمراقبته وحرمانه من تسلم الكرة بشكل صحيح داخل المنطقة، وهو ما يسهل مهمة المهاجم نيكولاس فولكروج في المنطقة باعتباره مراقبًا من لاعب واحد فقط بدل من لاعبين.

باريس سان جيرمان.. القدرات الفردية وكيليان مبابي



أهم مميزات باريس سان جيرمان، والتي ساعدت في عبوره من الخصوم التي واجهها في البطولة، هي القدرات الفردية لخطه الهجومي وخاصة الفرنسي عثمان ديمبيلي، والإسباني ماركو أسنسيو وبرادلي باركولا الذي ظهر بأداء مميز في مواجهتي فريق برشلونة بالدور ربع النهائي من البطولة.

ويعتمد الفريق الباريسي بشكل واضح على القدرات الفردية لهؤلاء اللاعبين وإجادتهم اللعب في المساحات الضيقة وفك ضغط الخصوم عن طريق المراوغة والمهارة بالإضافة إلى التمريرات القصيرة بين اللاعبين في منطقة الجزاء.

كما يملك باريس سان جيرمان سلاحًا هامًا وهو كيليان مبابي والذي يعد أحد أفضل لاعبي العالم ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، ولكن بوجوده في تشكيل لويس إنريكي في مركز المهاجم الصريح، يقلل من قوته إذ أنه يفضل التواجد في الجانب الأيسر للملعب واستغلال مهارته الفردية وقدرته على المرور ومراوغة الخصوم.