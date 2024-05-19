ضربة قاضية فى أول ربع ساعة.. سيناريو الترجى للفوز بـ«الأميرة السمراء»

لم يضمن الأهلى التتويج ببطولة إفريقيا بعدما عاد من رادس، بتعادل سلبي مع نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإياب بين فريقي الأهلي والترجي التونسي، على استاد "القاهرة الدولي"، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ضربة قاضية في أول ربع ساعة.. سيناريو الترجي للفوز بـ«الأميرة السمراء»

يدخل الفريق التونسي لقاء العودة في القاهرة وهو يحمل ذكريات سيئة، حيث كان آخر لقاء له في استاد القاهرة ضد الأحمر بإياب نصف نهائي الموسم الماضي وخسره بهدف نظيف.

ولم يحقق النادي التونسي اللقب من قبل على حساب الأهلي في ملعبه ووسط جمهوره، حيث ستكون جميع السيناريوهات متاحة أمامه في لقاء السبت المقبل.

ويعتبر التعادل السلبي نتيجة ليست بالقاضية في تونس، حيث من الممكن أن تكون القاضية في القاهرة بالعديد من السيناريوهات على رأسها تسجيل هدف مبكر للترجي يربك حسابات الأحمر.

أما السيناريو الثاني فهو إنهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بأي نتيجة والاستفادة بقاعدة الهدف خارج الأرض.

أما السيناريو الثالث، فيتمثل في انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، ومن ثم الاحتكام لركلات الترجيح ويحسمها الترجي لصالحه.

بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، القاهرة، صباح اليوم الأحد، قادمة من تونس، بعدما خاض الأهلي لقاء الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق الأهلي قد قدّم أداءً قويًا أمام الترجي التونسي، وكان الأفضل في جميع خطوط الملعب والأكثر تحكمًا في مسارات اللعب، نتيجة للالتزام الخططي والتفوق البدني، ولكن لم يحالفه الحظ بتحقيق الفوز المبكر.