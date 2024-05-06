ذكرى رحيل المايسترو.. أبرز محطات صالح سليم لاعبًا ورئيسًا

مسيرة طويلة قدمها «المايسترو» الراحل صالح سليم، الذي تحل اليوم ذكرى رحيله، حيث يتزامن في 6 مايو 2002.

ويحظى صالح سليم بشهرة واسعة؛ بسبب مسيرته الطويلة كأحد رموز الرياضة في الوطن العربي ونادي الأهلي، وصاحب المقولة الشهيرة "الأهلي فوق الجميع"، والحاصل على «وسام الرياضة» من قِبل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

أبرز محطات صالح سليم كلاعب فى الأهلى

وبهذا الصدد، نرصد لكم أبرز محطات صالح سليم لاعبًا ورئيسًا، على النحو التالي:

- التحق صالح سليم بصفوف ناشئى نادى الأهلى عام 1944، حينها كان يبلغ من العمر 14 عامًا، ومن ثم صعد إلى الفريق الأول في العام ذاته وحتى عام 1963، ثم احترف في نادي جراتس النمساوي.

صالح سليم في فريق جراتس النمساوي

- ورغم نجاحه أوروبيًا، قرر العودة مجددًا إلى الأهلي، بعدما استدعاه شقيقه عبدالوهاب سليم، مدير الكرة آنذاك؛ بسبب تراجع نتائج الفريق، كذلك تم تعيينه مدربًا لفريق الدرجة الثالثة "الأشبال".

- صالح سليم كان لاعبًا بدرجة "جوكر"، حيث أجاد اللعب في جميع مراكز الهجوم، وبعض مراكز الدفاع.

- قرر صالح سليم اعتزال كرة القدم في يوليو عام 1967، وفي العالم ذاته منحه الرئيس جمال عبدالناصر «وسام الرياضة».

- خلال مسيرته كلاعب، حقق صالح سليم الكثير من الإنجازات والبطولات، بخلاف إنجازاته مع المنتخب، حيث حصد 20 بطولة مع الأهلي (بواقع 11 دوري و8 بطولات كأس، وكأس الجمهورية المتحدة).

- يُعد صاحب الرقم القياسى كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في مباراة واحدة، حيث سجل 7 أهداف في مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في موسم 1958، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثمانية أهداف دون رد.

أبرز محطات صالح سليم كلاعب فى منتخب مصر

- وعلى الصعيد الدولي، انضم صالح سليم لمنتخب مصر في عام 1950، وشارك أمام تركيا في كأس البحر المتوسط، وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

- وإجمالًا، شارك صالح سليم في 24 مباراة دولية مع منتخب مصر، سجل خلالها خمسة أهداف، وحصد معه لقب كأس الأمم الإفريقية 1959 بالقاهرة.

- كذلك شارك في أوليمبياد روما 1960، وكان آخر ظهور دولي له مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية الثالثة بأديس أبابا لعام 1962.

أبرز محطات صالح سليم كرئيس لنادى الأهلى

- يُعد صالح سليم أول لاعب كرة قدم يتولى رئاسة نادي الأهلي في عام 1980، ليبدأ عصر جديد في القلعة الحمراء.

- في البداية تولى مدير الكرة بالأهلي لمدة عامين 1971 و1972، وبعدها ترشحع لعضوية مجلس الإدارة، ثم تولى رئاسة النادي لمدة 8 سنوات، أي حتى عام 1988.

- حرص صالح سليم على وضع أسلوب خاص في إدارة نادي الأهلي، الذي يرتكز على إعلاء مصلحة النادي فوق كل اعتبار، والتي أصبحت بمثابة «دستور» للنادي.

- ورغم قرار صالح سليم بالرحيل، ولكن سوء نتائج الأهلي اضطرته للعودة إلى منصب الرئيس حتى عام 1990.

- تحت رئاسته، حقق الأهلي 53 بطولة على فترتين، بجانب تسلّمه جائزة «نادي القرن الإفريقي».

أبرز محطات صالح سليم كممثل فى عالم السينما

- موهبة صالح سليم وتميّزه لم يقتصر على الرياضة فقط، بل امتد أيضًا إلى الفن، ليكون واجهة سينمائية مميزة تركت أثرًا على الشاشة؛ بسبب وسامته وشخصيته الجاذبة.

- قرر «المايسترو» دخول عالم الفن والسينما، من خلال المشاركة في مجموعة من الأفلام المميزة، مثل: الشموع السوداء، السبع بنات، الباب المفتوح.

معاناة صالح سليم مع سرطان الكبد

- وبعد مرور عدة سنوات، اكتشف صالح سليم إصابته بمرض السرطان في الكبد، ليستقبل الخبر برباطة جأش منقطعة النظير.

- وفي عام 1998، انتصر مرض السرطان، بعدما توغل إلى الكبد، حيث لم يكن وقتها متاحًا زراعة الكبد، لذلك اضطر إلى الخضوع للعلاج الكيماوي.

- تدهورت حالته الصحية بعد انتشار مرض السرطان في المعدة، ليدخل في غيبوبة وتنتهي بوفاته في 6 مايو 2002، عن عُمر يناهز 72 عامًا.