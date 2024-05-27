بيان عاجل من حماس بشأن قصف جيش الاحتلال مراكز النازحين فى رفح

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، المجزرة التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح باستهداف مراكز النازحين مما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين الفلسطينيين.

وقالت حماس في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "في جريمة حرب مروعة، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المواطنين النازحين في الخيام غرب مدينة رفح مساء الأحد، وذلك في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين، وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحد واستهتار تام وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف عدوانه على رفح".

وحملت حركة حماس الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة، والتي لم يكن للاحتلال الإسرائيلي أن يرتكبها لولا الدعم الأمريكي والضوء الأخضر له لاجتياح رفح، رغم اكتظاظها بالمواطنين النازحين.

وطالبت حماس بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية والضغط من أجل وقف هذه المجزرة وسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.

كما طالبت كل الأطراف وخاصة مصر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لسحب جيشه من معبر رفح، وتمكين الطواقم العاملة في المعبر لمتابعة عملها، وتسهيل خروج الجرحى والمرضى ودخول المساعدات والإغاثة.

وقالت حماس في بيانها، إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الجهات ذات العلاقة مطالبون بشكل عاجل بضرورة التحرك لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 7 أشهر، وتوفير الحماية له من آلة القتل والإرهاب الإسرائيلية التي تسعى لتهجيره وطمس قضيته الوطنية.