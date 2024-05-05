القيمة التسويقية لناديى ليفربول وتوتنهام قبل قمة الدورى الإنجليزى (إنفوجراف)

يستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة نارية أمام نظيره توتنهام هوتسبير، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بفوز توتنهام بنتيجة 2-1.

القيمة التسويقية لناديي ليفربول وتوتنهام قبل قمة الدوري الإنجليزي

ويتفوق فريق ليفربول على نظيره توتنهام من ناحية القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمته 921.40 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة نادي توتنهام 777.30 مليون يورو.

ويُعد الكولومبي لويس دياز هو أغلى لاعبي ليفربول، بقيمة تسويقية بلغت 75 مليون يورو، في حين يُعد الإنجليزي جيمس ماديسون أغلى لاعبي توتنهام بقيمة بلغت 70 مليون يورو.

القيمة التسويقية لناديي ليفربول وتوتنهام قبل قمة الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، الناقل الحصري في الشرق الأوسط لمنافسات المسابقة، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ترتيب ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، خلف كلًا من أرسنال ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 83 و82 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق توتنهام، بقيادة المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة.