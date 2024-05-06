غدًا.. حديقة الأمراء تفتح أبوابها لـ"قمة النار" بين باريس سان جيرمان ودورتموند

تنطلق غدًا الثلاثاء، القمة النارية بين ناديي باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف باريس سان جيرمان نظيره بروسيا دورتموند على ملعب "حديقة الأمراء"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في دوري الأبطال، في العاشرة من مساء غدٍ الثلاثاء بتوقيت مصر والسعودية.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

وتستعرض "الدستور" تاريخ المواجهات بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في دوري الأبطال:

- مباراة الغد هى الثامنة التي تجمع بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.

- التقى الفريقان في 7 مباريات من قبل (بواقع 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في الدوري الأوروبي)، حقق خلالها باريس سان جيرمان الفوز في مباراتين ومثلهما لفريق دورتموند، بينما تعادلا في ثلاث مواجهات.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو باريس سان جيرمان 7 أهداف، بينما استقبلت شباكهم 5 أهداف من لاعبي بروسيا دورتموند.

- تعد هذه المباراة هي الرابعة التي تجمع بين ناديي باريس سان جيرمان ودورتموند في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، حيث تقابل الفريقان وجهًا لوجه مرتين سابقتين في مرحلة المجموعات، بجانب لقاء الذهاب.

- كانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، قد انتهت بفوز بروسيا دورتموند بهدف نظيف، سجله نيكولاس فولكروج في الدقيقة 36 من زمن اللقاء.

مشوار باريس سان جيرمان ودورتموند في دوري الأبطال

كان فريق باريس سان جيرمان، بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، قد تأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق ريمونتادا تاريخية وتغلّب على برشلونة الإسباني بنتيجة 6-4 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من المسابقة.

بينما خطف فريق بروسيا دورتموند، بقيادة المدرب الألماني إدين تيرزيك، بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 5-4.