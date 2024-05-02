بوروسيا دورتموند يهزم باريس سان جيرمان بهدف فى دورى أبطال أوروبا

حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني انتصارًا مهما على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سيجنال إدونا بارك”، ضمن لقاءات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بهدف دون رد.

واستحوذ باريس سان جيرمان على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي من جانب فريق بروسيا دورتموند الذي حاول غلق المساحات في دفاعاته وحرمان لاعبي باريس سان جيرمان من الوصول للمرمى.

واعتمد لاعبو بروسيا دورتموند على الهجوم المرتد السريع للوصول لمرمى باريس سان جيرمان.

وهدد لاعبو بروسيا دورتموند المرمى بفرصتين خطيرتين، فيما لم ينجح باريس سان جيرمان في الوصول لمرمى دورتموند.

وسجل نيكولاس فولكروج هدف التقدم لبروسيا دورتموند في الدقيقة 36 بعد كرة طولية لعبها شكوتلنبرك خلف دفاعات باريس وسدد الكرة على يمين الحارس وسكنت الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي الفريقين للوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل لباريس سان جيرمان، أو الهدف الثاني لبروسيا دورتموند.

وخرج لوكاس هيرنانديز، مدافع باريس سان جيرمان من الملعب في الدقيقة 42 وشارك بدلًا منه لوكاس بيرالدو.

وكاد مارسيل سابيتزر أن يضيف الهدف الثاني لفريق بروسيا دورتموند في الدقيقة 44 من كرة لعبها كريم أدايمي داخل منطقة جزاء باريس، وتسلمها فولكروج ومرر الكرة لسابيتزر الذي سددهام باشرة في المرمى.



وكان كوبيل، حارس بروسيا دورتموند، أن يتسبب في تسجيل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أثناء محاولة مراوغة كيليان مبابي داخل منطقة جزائه واستطاع أن يبعد الكرة بصعوبة.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو باريس سان جيرمان محاولاتهم لتسجيل هدف التعديل، وكانوا قريبين من ذلك عندما سدد كيليان مبابي الكرة لترتطم في القائم الأيمن، لترتد لـ أشرف حكيمي لكن القائم الأيسر تصدى لتسديدته تلك المرة في الدقيقة 51.

استمرت محاولات الباريسيين، لكن كوبيل حارس مرمى الفريق الألماني تصدى لتسديدة صعبة من مبابي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54.

وكاد فولكروج أن يعزز تقدم فريقه، بعدما تلقى تمريرة من جادون سانشو داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة أعلى المرمى بغرابة.

استمر مسلسل إهدار الفرص من الفريقين، وكان عثمان ديمبيلي قريبًا للغاية من التسجيل في الدقيقة 80، بعدما تلقى تمريرة مميزة من أشرف حكيمي، لكنه سدد الكرة أعلى المرمى.

لاعبو باريس فشلوا في التسجيل رغم المحاولات، لينتهي اللقاء بهزيمتهم بهدف، في انتظار مباراة الإياب التي ستُقام الثلاثاء المقبل في فرنسا.