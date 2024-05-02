الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بوروسيا دورتموند يهزم باريس سان جيرمان بهدف فى دورى أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني انتصارًا مهما على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سيجنال إدونا بارك”،  ضمن لقاءات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بهدف دون رد.

واستحوذ باريس سان جيرمان على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي من جانب فريق بروسيا دورتموند الذي حاول غلق المساحات في دفاعاته وحرمان لاعبي باريس سان جيرمان من الوصول للمرمى.

واعتمد لاعبو بروسيا دورتموند على الهجوم المرتد السريع للوصول لمرمى باريس سان جيرمان.

وهدد لاعبو بروسيا دورتموند المرمى بفرصتين خطيرتين، فيما لم ينجح باريس سان جيرمان في الوصول لمرمى دورتموند.

وسجل نيكولاس فولكروج هدف التقدم لبروسيا دورتموند في الدقيقة 36 بعد كرة طولية لعبها شكوتلنبرك خلف دفاعات باريس وسدد الكرة على يمين الحارس وسكنت الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي الفريقين للوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل لباريس سان جيرمان، أو الهدف الثاني لبروسيا دورتموند.

وخرج لوكاس هيرنانديز، مدافع باريس سان جيرمان من الملعب في الدقيقة 42 وشارك بدلًا منه لوكاس بيرالدو.

وكاد مارسيل سابيتزر أن يضيف الهدف الثاني لفريق بروسيا دورتموند في الدقيقة 44 من كرة لعبها كريم أدايمي داخل منطقة جزاء باريس، وتسلمها فولكروج ومرر الكرة لسابيتزر الذي سددهام باشرة في المرمى.

وكان كوبيل، حارس بروسيا دورتموند، أن يتسبب في تسجيل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أثناء محاولة مراوغة كيليان مبابي داخل منطقة جزائه واستطاع أن يبعد الكرة بصعوبة.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو باريس سان جيرمان محاولاتهم لتسجيل هدف التعديل، وكانوا قريبين من ذلك عندما سدد كيليان مبابي الكرة لترتطم في القائم الأيمن، لترتد لـ أشرف حكيمي لكن القائم الأيسر تصدى لتسديدته تلك المرة في الدقيقة 51.

استمرت محاولات الباريسيين، لكن كوبيل حارس مرمى الفريق الألماني تصدى لتسديدة صعبة من مبابي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54.

وكاد فولكروج أن يعزز تقدم فريقه، بعدما تلقى تمريرة من جادون سانشو داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة أعلى المرمى بغرابة.

استمر مسلسل إهدار الفرص من الفريقين، وكان عثمان ديمبيلي قريبًا للغاية من التسجيل في الدقيقة 80، بعدما تلقى تمريرة مميزة من أشرف حكيمي، لكنه سدد الكرة أعلى المرمى.

لاعبو باريس فشلوا في التسجيل رغم المحاولات، لينتهي اللقاء بهزيمتهم بهدف، في انتظار مباراة الإياب التي ستُقام الثلاثاء المقبل في فرنسا.

بوروسيا دورتموند باريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا نيكولاس فولكروج دورتموند

مواد متعلقة

النصر يُقصي "خليج شريف" ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين

تشكيل بوروسيا دورتموند لمباراة باريس سان جيرمان فى دورى أبطال أوروبا

تشكيل الخليج أمام النصر فى كأس خادم الحرمين الشريفين.. شريف أساسيًا

تشكيل النصر أمام الخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين

تقارير: أهلى جدة مهتم بالتعاقد مع كيميتش بتوصية من يايسله

هل يؤثر على نهائى دورى الأبطال.. عقوبات قاسية على تونس بعدم تنظيم أى حدث رياضى

بمشاركة حجازي.. الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين بإقصاء الاتحاد

الشوط الأول.. الهلال يتقدم على الاتحاد ويكمل المباراة منقوص العدد

الأكثر قراءة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

رامى كوارث.. شوارع ربيعة "تسد الطريق" أمام طموحات الأهلى (فيديو)

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبد الرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين