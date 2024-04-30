الشوط الأول.. الهلال يتقدم على الاتحاد ويكمل المباراة منقوص العدد

تقدم الهلال على مضيفه الاتحاد بهدف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”، في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين موسم 2023 - 2024.

المغربي عبدالرزاق حمدالله سجل هدفًا لـ الاتحاد في الدقيقة الثامنة مستغلًا خطأ فادحًا من كاليدو كوليبالي وياسين بونو، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه المحترف المصري أحمد حجازي في الدقيقة 20 لعركلته ألكسندر ميتروفيتش.

واستطاع البرازيلي ميشايل تسجيل الهدف الأول لـ الهلال في الدقيقة 25، بعدما تلقى تمريرة من الجهة اليسرى من مواطنه مالكوم، ليقوم ألكسندر ميتروفيتش بتفويت الكرة، لتصل للاعب الذي راوغ عبدالله المعيوف ووضعها بسهولة في الشباك معلنًا عن تقدم فريقه.

وكاد ميشايل أن يعزز تقدم الهلال في الدقيقة 30 بعدما انفرد بمرمى المعيوف، لكن ذلك الأخير تصدى لتسديدته.

وسجل مالكوم هدفًا لـ الهلال في الدقيقة 37، لكن تم إلغائه بداعي التسلل على ياسر الشهراني ممرر الكرة، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 42، بعد تدخله العنيف على أحمد الغامدي، ليترك الهلال منقوص العدد.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة SSC SPORTS 1، شاهد VIP.

تشكيل الاتحاد أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين

أما عن تشكيل الاتحاد أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين، فشهد البدء بالمحترف المصري أحمد حجازي أساسيًا لقيادة خط الدفاع.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين كالآتي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي - سعد آل موسى - حسن كادش - فواز الصقور.

خط الوسط: عوض الناشري - فيصل الغامدي - نجولو كانتي.

خط الهجوم: مروان الصحفي - أحمد الغامدي - عبدالرزاق حمد الله.

تشكيل الهلال أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

أما عن تشكيل الهلال أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين، فشهد مشاركة الصربي ألكسندر ميتروفيتش بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل الهلال أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم أوليفيرا.

خط الهجوم: ميشايل - ناصر الدوسري- ألكسندر ميتروفيتش.

ويجلس على مقاعد بدلاء الهلال كل من:

محمد العويس - حسان تمبكتي - جحفلي - محمد البريك - سلمان الفرج - محمد كنو - الحمدان - صالح الشهري.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لدور النهائي، لمواجهة المنتصر من مباراة النصر ضد الخليج، والتي ستُقام غدًا الأربعاء.

جدير بالذكر أن حال تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، سيضمن المشاركة في كأس السوبر السعودي بالصين في أغسطس المقبل، رفقة فريقي الهلال والنصر.