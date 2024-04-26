الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل الهلال أمام الفتح في دوري روشن السعودي.. بونو يحمي العرين

فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي

كشف البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لـ الهلال، عن تشكيل فريقه لمواجهة الفتح، في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي، فتُقام في تمام السادسةم مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "المملكة أرينا" معقل "الزعيم".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة  SSC SPORTS EXTRA 1، إضافة لتطبيق شاهد VIP

تشكيل الهلال أمام الفتح في دوري روشن السعودي

أما عن تشكيل الهلال أمام الفتح في دوري روشن، فشهد غياب سالم الدوسري، مالكوم أوليفيرا بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الهلال أمام الفتح في دوري روشن كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - رينان لودي

خط الوسط: روبين نيفيز - محمد كنو - سلمان الفرج

خط الهجوم: ناصر الدوسري - ميشايل - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من:

محمد العويس - محمد البريك - حسان تمبكتي - جحفلي - ياسر الشهراني - عبدالإله المالكي - القحطاني - الحمدان - صالح الشهري

وتُعد تلك المباراة الأولى لـ الهلال، بعد الإقصاء من دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي.

تشكيل الهلال الفتح دوري روشن السعودي الهلال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

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