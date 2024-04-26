الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حذر منها كولر.. الأهلي يخشى "القاعدة الأفريقية" أمام مازيمبي

الأهلي ضد مازيمبي
الأهلي ضد مازيمبي

يستضيف الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة.

الأهلي يبحث عن الانتصار والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة تواليًا في إنجاز سيكون تاريخيًا، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام المُتوج باللقب 5 مرات من قبل، فريق مازيمبي الكونغولي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بعد تطبيق نظام التوقيت الصيفي، بحضور 50 ألف متفرج.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 6 HD بتعليق المعلق المصري علي محمد علي على أن يسبقها استوديو تحليلي.

قاعدة الهدف بهدفين قد يتسبب في أزمة لـ الأهلي

وكان النادي الأهلي قد فرض التعادل على مضيفه مازيمبي الكونغولي سلبًا بدون أهداف، في المباراة التي أُقيمت عصر يوم السبت الماضي.

التعادل يعني أن الأهلي يكفيه تحقيق الانتصار بأي نتيجة، من أجل العبور للمباراة النهائية للمرة الخامسة تواليًا، لكنها في الوقت ذاته كانت نقطة مهمة في محاضرة المدير الفني للفريق مارسيل كولر، وحذر من الاطمئنان المحفوف بالمخاطر لنتيجة الذهاب.

طريق الأهلي مع قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين اعتباريًا، لن يكون مفروشًا بالورود أمام مازيمبي.

القاعدة التي تم إلغائها في دوري أبطال أوروبا منذ سنوات، وكذلك دوري أبطال آسيا منذ بداية الموسم، ما زالت تُطبق في البطولات القارية الأفريقية، الأمر الذي قد يسبب أزمة للأهلي أمام مازيمبي.

الأزمة المحتملة تكمن في حال تسجيل مازيمبي هدف على الأقل، وفرضه التعادل الإيجابي على “المارد الأحمر” الأمر الذي سيُعني إقصاء حامل اللقب من البطولة، وتأهل الفريق الكونغولي إلى النهائي.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي ومازيمبي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة المنتصر من موقعة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ضد ضيفه الترجي الرياضي التونسي، والتي ستُقام في التاسعة مساءً.

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