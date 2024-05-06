"قتلوه ودفنوه في بيته".. كشف لغز جريمة عجوز الوادي الجديد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفرافرة بالوادي الجديد من أحد الأشخاص بغياب والده بالمعاش عن مسكنه، وبالفحص وإجراء التحريات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مباحث الوادي الجديد عن وجود شبهة جنائية وأن وراء تغيب المذكور 3 عاطلين وتاجر عقارات، لـ 3 منهم معلومات جنائية.

ضبط المتهمين بقتل مسن الوادي الجديد بسبب خلافات مالية

وذكرت وزارة الداخلية أنه عند مواجهتهم، قرر العاطلون الثلاثة ارتكاب جريمة قتل المجني عليه بتحريض من تاجر العقارات بسبب خلافات مالية بينهم، حيث التقوا بالمجني عليه في منزله وهاجموه وقيدوه، وعند مقاومته لهم قاموا بقتله ودفن جثته داخل المنزل، وتم استخراج الجثة وتم سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية، وتم توجيه الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية.