تعرف على عقوبة عصام صاصا بعد دهس شابًا بسيارته

أثارت أنباء القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا، جدلًا كبيرًا حول العقوبة التي قد يواجهها بعد قتل شخص بعد دهسه بسيارته أعلى الطريق الدائري قريبًا من قسم شرطة الطالبية.

تفاصيل الحادث

كشفت التحريات أن ضحية يُدعى أحمد مفتاح، سائق، ويبلغ من العمر 40 عامًا، وكان واقفًا أعلى الطريق الدائري ليدهسه عصام صاصا بسيارته التي كان يقودها، وتحفظ الأهالي عليه واستدعوا الشرطة التي حضرت على الفور، واقتادت قوات الأمن عصام صاصا إلى سرايا النيابة العامة التي طلبت مبدئيًا سحب عينة من دمائه وتحليلها بمعرفة الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وقت قيادته السيارة، فضلًا عن التحفظ على سيارته لفحصها من قبل خبير بالإدارة العامة للمرور لوضع تصور لكيفية وقوع الحادث.

ونفت تحريات الشرطة، ما ورد على لسان مدير أعمال مطرب المهرجانات بقوله: «أن صاصا كان يمر بالصدفة من الطريق، وشاهد حادثًا وحين وقف الناس افتكرته هو المتسبب فيه»، مؤكدةً أن عصام صاصا هو المتسبب في مصرع الضحية «مفتاح» إثر دهسه بسيارته.

الرأي القانوني

وقال أيمن محفوظ، المحامي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن العقوبة التي تنتظر مطرب المهرجانات عصام صاصا، تتحدد وفقًا لنص المادة 238 من قانون العقوبات، حسب ارتكاب المتهم لخرق قواعد القيادة أو مخالفة القوانين واللوائح والسير بسرعة تتجاوز السرعة القانونية، أو كان تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو أنه لم يقدم يد المساعدة للضحية، وسيتم تحديد عقوبة الجاني عصام صاصا بناءً على مدى خطأ الضحية في عبور الطريق من المكان المخصص لعبور المشاة.

وأوضح أن العقوبة تتراوح العقوبة ما بين الحبس 24 ساعة حتى ثلاث سنوات، أو الغرامة 200 جنيه، وفقًا لتلك الاعتبارات التي تحدد قدر العقوبة التي يستحقها من يتهم في قضية قتل الخطأ عمومًا. وستكشف التحقيقات في قضية صاصا الحقيقة، وعلى ضوء ذلك ستحدد العقوبة المنتظرة.