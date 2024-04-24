الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان أمام لوريان في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

كشف الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه لوريان، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم " ليج آن" موسم 2023-2024.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولوريان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة باريس سان جيرمان ولوريان في الدوري الفرنسي، فتُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق لوريان.

وتُنقل المبارة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 4 HD.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام لوريان في الدوري الفرنسي

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام لوريان في الدوري الفرنسي، فشهد تواجد كيليان مبابي أساسيًا في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام لوريان في الدوري الفرنسي كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: زاجو - لوكاس هيرنانديز - ميلان سكرينيار - نونو مينديز

خط الوسط: فابيان رويز - لي كانج إن - مايولو

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - جونتشالو راموس

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من:

كيلور نافاس - نوردي موكيلي - بيرالدو - مانويل أوجارتي - كارلوس سولير - إيثان مبابي - دانيلو بيريرا - ماركو أسينسيو - راندال كولو ماني

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة، فيما يتواجد لوريان في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة.

ويحتاج باريس سان جيرمان لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، لحسم لقب الدوري الفرنسي لصالحه بشكل رسمي.

باريس سان جيرمان لوريان الدوري الفرنسي تشكيل باريس سان جيرمان كيليان مبابي

مواد متعلقة

فينيسيوس على رأس قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر

الخطيب يهنئ «رجال الطائرة» ببطولة إفريقيا والتأهل لمونديال الأندية

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يهين تشيلسي بخماسية نظيفة في ديربي لندن

العين يطيح بـ الهلال ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

الشوط الأول: أرسنال يتقدم على تشيلسي بهدف تروسارد في ديربي لندن

الشوط الأول.. العين يفرض التعادل على الهلال في دوري أبطال آسيا

تشكيل أرسنال أمام تشيلسي في ديربي لندن.. استمرار غياب النني

تشكيل تشيلسي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي: غياب بالمر

الأكثر قراءة

الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

ترتيب فرق مجموعة بحري في القسم الثاني بـ 2024 قبل مباريات حسم الصعود

رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

تكافل وكرامة.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة