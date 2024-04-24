كشف الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه لوريان، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم " ليج آن" موسم 2023-2024.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولوريان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة باريس سان جيرمان ولوريان في الدوري الفرنسي، فتُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق لوريان.

وتُنقل المبارة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 4 HD.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام لوريان في الدوري الفرنسي

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام لوريان في الدوري الفرنسي، فشهد تواجد كيليان مبابي أساسيًا في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام لوريان في الدوري الفرنسي كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: زاجو - لوكاس هيرنانديز - ميلان سكرينيار - نونو مينديز

خط الوسط: فابيان رويز - لي كانج إن - مايولو

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - جونتشالو راموس

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من:

كيلور نافاس - نوردي موكيلي - بيرالدو - مانويل أوجارتي - كارلوس سولير - إيثان مبابي - دانيلو بيريرا - ماركو أسينسيو - راندال كولو ماني

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة، فيما يتواجد لوريان في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة.

ويحتاج باريس سان جيرمان لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، لحسم لقب الدوري الفرنسي لصالحه بشكل رسمي.