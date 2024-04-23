العين يطيح بـ الهلال ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

تأهل العين الإماراتي إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك رغم هزيمته أمام مضيفه الهلال السعودي بهدفين لهدف، على استاد المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، في إياب نصف النهائي.

فريق الهلال بدأ المباراة بشكل ضاغط، واستطاع لاعبه ميشايل التحصل على ركلة جزاء بعد عركلته من قبل كوامي في الدقيقة الثانية.

البرتغالي روبين نيفيز انبرى لتسديد الركلة الجزائية بنجاح، معلنًا عن هدف التقدم لـ الهلال في الدقيقة الرابعة.

العين كثف محاولاته للتعديل، وكان قريبًا من ذلك في الدقيقة العاشرة بضربة رأسية من كاكو علت عارضة مرمى ياسين بونو.

وتمكن البرازيلي إريك من تسجيل هدف التعادل لـ العين في الدقيقة 12 بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة زميله يحيى نادر.

وتعرض إريك للإصابة ليتم استبداله بزميله سعيد جمعة حسن في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 25، أرسل نيفيز كرة عرضية من الجهة اليسرى، قابلها كوامي أوتون بضربة رأسية ارتطمت بالقائم الأيمن، الذي أنقذه من تسجيل هدف لـ الهلال بالخطأ في مرماه.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لـ سفيان رحيمي في الدقيقة 42، لكنه قام بإلغاء احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو، حيث تم ارتكاب الخطأ خارج منطقة الجزاء.

فريق الهلال كثف محاولاته للتسجيل في الشوط الثاني، واستطاع تسجيل ثاني الأهداف لفريقه في الدقيقة 51، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لخطأ في التشتيت من لاعبي العين.

وأهدر ميشايل فرصة تعزيز التقدم لـ الهلال، عندما انفرد بمرمى العين بعد تبادله الكرة مع سيرجي ميلينكيوفيتش سافيتش، لكنه سدد الكرة في جسد خالد عيسى في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 63، وجد سافيتش الكرة أمامه بعد ارتدادها من دفاعات العين، ليسددها من داخل منطقة الجزاء، لكن مدافع العين شتت الكرة قبل أن تسكن الشباك.

محاولات الهلال استمرت، وفي الدقيقة 69، تلقى ياسر الشهراني تمريرة طولية ليقابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها خالد عيسى ببراعة.

وينتظر فريق العين في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، الفائز من مباراة يوكوهاما مارينوس الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وسجل فلاح وليد هدفًا لـ العين في الدقيقة 73، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وسجل العين هدفًا في الدقيقة 87 لكن تم إلغائه بداعي وجود خطأ على سفيان رحيمي.

واصل خالد عيسى تألقه بتصديه لرأسية علي البليهي في الدقيقة 96.

وفي الدقيقة 97، سدد ميشايل كرة قوية من داخل منطقة الجزاء علت العارضة.

وفي الدقيقة 99، أهدر سافيتش أخطر فرص الهلال، عندما سقطت الكرة أمامه من دفاعات العين داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة خارج الشباك بغرابة، لتنتهي معها فرص الفريق السعودي، ويتأهل الفريق الإماراتي لنهائي دوري أبطال آسيا.

تشكيل العين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا

وجاء تشكيل العين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: خالد الهاشمي - كوامي أوتون - بندر الأحبابي - إيريك مانديز

خط الوسط: يحيى نادر - بارك يونج وو - أحمد برمان

خط الهجوم: كاكو - سفيان رحيمي - ماتياس بالاسيوس

تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا

وجاء تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - علي آل بليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ميشايل

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم أوليفيرا - صالح الشهري