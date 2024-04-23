الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة مازيمبى
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة مازيمبي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.
وأدى الفريق تدريباته التي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.
واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، بجهازه المعاون، لمواصلة التحضير لمباراة العودة أمام بطل الكونغو.
وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.
وأدى الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من الكونغو، للتخلص من حالة الإرهاق بسبب توالي المباريات المحلية والإفريقية.
وخاض مروان عطية وياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
كان مروان عطية قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية، وغاب عن مباراة الذهاب أمام مازيمبي التي أقيمت في الكونغو، فيما تعرض ياسر إبراهيم لتمزق في العضلة الخلفية، وواصل الثنائي تنفيذ البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه مازيمبي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.
كانت مواجهة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي التي أقيمت في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2023-2024.