الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة مازيمبى

مروان عطية
مروان عطية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏مازيمبي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها مساء يوم الجمعة ‏المقبل على استاد القاهرة.‏

وأدى الفريق تدريباته التي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز ‏الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.‏

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، بجهازه المعاون، لمواصلة التحضير لمباراة العودة أمام بطل ‏الكونغو.‏

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، تدريباتهم ‏تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.‏

وأدى الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب ‏العودة من الكونغو، للتخلص من حالة الإرهاق بسبب توالي المباريات المحلية والإفريقية.‏

وخاض مروان عطية وياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما ‏للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

كان مروان عطية قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية، وغاب عن مباراة الذهاب أمام مازيمبي التي ‏أقيمت في الكونغو، فيما تعرض ياسر إبراهيم لتمزق في العضلة الخلفية، وواصل الثنائي تنفيذ ‏البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه مازيمبي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.‏

كانت مواجهة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي التي أقيمت في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

الاهلى مازيمبي النادي الأهلي دورى ابطال افريقيا مارسيل كولر

مواد متعلقة

تشكيل العين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.. سفيان رحيمي أساسيًا

تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا: جيسوس يدفع بقوته الضاربة

تقارير: برناردو سيلفا يتمسك برغبته في الانتقال لـ برشلونة

على ماهر يعلن تشكيل المصرى لمواجهة فاركو فى دورى نايل

جيرو يتخلف عن المشاركة فى الأوليمبياد بسبب قراره باللعب فى الدورى الأمريكى

جود بيلينجهام: مرهق لكن أتمنى كتابة المزيد من الذكريات مع ريال مدريد

الميركاتو الصيفي.. أهلي جدة يعاود الاهتمام بضم ووكر من مانشستر سيتي

تشكيل ميلان أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. لياو يقود الهجوم

الأكثر قراءة

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

بعد صورتها مع شيخ الأزهر.. حقيقة اعتزال الفنانة نهال عنبر الفن (خاص)

صاحب محل أسماك يطالب المواطنين بالمقاطعة:"لازم نقضى على جشع التجار" (فيديو)

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك