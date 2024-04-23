تقارير: برناردو سيلفا يتمسك برغبته في الانتقال لـ برشلونة

أكدت تقارير صحفية، أن البرتغالي برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، مجنون بفكرة القدوم إلى برشلونة الإسباني.

وكان برناردو سيلفا قد جدد عقده مع مانشستر سيتي الصيف الماضي، بعقد يمتد حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن أن برناردو سيلفا ما زال متواجدًا في الأهداف التعاقدية المحتملة لـ برشلونة بعد موسم للنسيان فشل فيه الفريق في تحقيق أي بطولة.

وأضاف التقرير أن تشافي أراد برناردو في الصيف ولا يزال يريده إذا قرر الاستمرار في النادي، كما أن برشلونة أيضًا يرغب في ضمه.

وأردفت الصحيفة أن نادي برشلونة يحظى برغبة اللاعب البرتغالي في الرحيل عن مانشستر سيتي، والانتقال للنادي الكتالوني، وهذا ما أعلنه برناردو لـ تشافي قبل عام.

وتابع التقرير أن رغبة برناردو لم تتغير بعد مرور عام، حيث يعتقد أن وقته قد انتهى في مانشستر سيتي، كما أن النادي الإنجليزي يعرف جيدًا رغبة اللاعب في الرحيل.

ووضع مانشستر سيتي شرطًا جزائيًا في عقد برناردو سيلفا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، إذا أراد الرحيل الصيف المقبل.

وأكملت الصحيفة أن برشلونة سيتفاوض مع مانشستر سيتي إذا طلب اللاعب ذلك، من أجل تخفيض قيمة التعاقد معه، لكن ذلك أيضًا سيتوقف على عمليات بيع لاعبيه في الصيف، للتماشي مع قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة الدوري الإسباني.