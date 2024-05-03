الجمعة 03 مايو 2024
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استعلم فورا| نتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي 2024

مسابقة شيخ الأزهر
مسابقة شيخ الأزهر

نقدم لكم نتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي 2024، حيث يبحث الكثير من الطلاب عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً “جوجل”، وذلك بعد إعلان شيخ الأزهر عن النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر بالرقم القومي 2024

وفي هذا الجانب، أوضحت بوابة الأزهر الإلكترونية رابطًا خاصًا للاستعلام عن نتيجة مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم للعام 2024، عبر الرابط التالي من هنا.

أسماء الطلاب الأوائل الفائزين في مسابقة الأزهر 2024

وفي هذا السياق، أعلن الأزهر الشريف أسماء الطلاب الأوائل الفائزين في مسابقة الأزهر السنوية في حفظ ‏القرآن الكريم للعام 2023-2024.

فقد بلغ عدد المشاركين في المسابقة قرابة 150 ألف متسابق، حيث ‏شارك من المكاتب الأهلية 82 ألف متسابق، ومن المرحلة الابتدائية 34 ألف متسابق، ومن المرحلة ‏الإعدادية 22 ألف متسابق، ومن المرحلة الثانوية 9 آلاف متسابق، ومن الرواق الأزهري قرابة 3 آلاف ‏متسابق.‏

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جوائز مسابقة شيخ الأزهر 2024

وفي هذا الصدد، تتكون  المسابقة من أربعة ‏مستويات بجوائز تتجاوز 25 مليون جنيه، كالتالي:

المستوى الأول

• حفظ القرآن ‏الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء.
• الجوائز: يحصل المركز الأول على 250 ألف جنيه مصري، بينما يحصل المركز العاشر علي 90 ألف جنيه مصري.
• يحصل محفظ المكتب على 10 آلاف جنيه مصري عن كل طالب فائز ضم المراكز العشرة الأولى.

المستوى الثاني

• حفظ القرآن الكريم كاملًا.
• الجوائز: يحصل المركز الأول ‏‏علي 150 ألف جنيه مصري، بينما يحصل المركز العاشر علي 60 ألف جنيه مصري.
• يحصل محفظ المكتب على 8 آلاف جنيه مصري عن كل طالب ‏فائز ضم المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى. ‏

المستوى الثالث

• حفظ عشرين جزءًا بدءًا من سورة ‏التوبة حتى نهاية سورة الناس.
• الجوائز: يحصل المركز الأول علي 50 ألف جنيه مصري، بينما يحصل المركز العاشر 32 ألف جنيه مصري.
• يحصل محفظ المكتب على 6 آلاف جنيه مصري عن كل طالب فائز ضم المراكز العشرة الأولى في هذا ‏المستوى.

المستوى الرابع

• حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية ‏سورة الناس.
• الجوائز: يحصل المركز الأول علي 40 ألف جنيه مصري، بينما يحصل المركز العاشر علي 22 ألف جنيه مصري.
• يحصل محفظ ‏المكتب على 4 آلاف جنيه مصري عن كل طالب فائز ضم المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.‏

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