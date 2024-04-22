جود بيلينجهام: مرهق لكن أتمنى كتابة المزيد من الذكريات مع ريال مدريد

عبّر الإنجليزي جود بيلينجهام متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، عن تطلعه للفوز بكل البطولات مع فريقه هذا الموسم.

وتوّج الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، بجائزة لوريوس لأفضل اكتشاف لعام 2024 اليوم الاثنين المقام في مدريد بإسبانيا.

وقال بيلينجهام في المؤتمر الصحفي الخاص بحفل الجوائز:"إن كوني محاطًا بأشخاص ملهمين جعلني متحمسًا للغاية.. مررت بأسبوع مجنون".

وأضاف: "أنا مرهق ولكني سعيد أيضًا بما أعيشه وآمل أن أواصل خلق المزيد من الذكريات في ريال مدريد. وآمل أيضًا أن أفوز بالمزيد من الألقاب لأنه هذا الموسم لا تزال لدينا إمكانية الفوز مع ناديي ومع إنجلترا، لكن ذلك يتطلب الكثير من العمل والكثير من التضحيات".

كما تحدث عن المسؤولية التي يشعر بها كرياضي لإظهار السلوك الجيد داخل وخارج الملعب، قائلًا:"من المهم أن يستمتع الرياضيون بهذه الرياضات. عندما تحظى بشعبية، يجب أن تتحمل مسؤولية الأجيال القادمة. أنا آخذ الأمر على محمل الجد، لكنني أريد مساعدة الناس عندما أستطيع لأن الآخرين أعطوني الفرصة من قبل".

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، توج بجائزة "لوريوس" كأفضل رياضي عن عام 2023.

وضمت قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل رياضي لعام 2024 كلًا من الأرجنتيني ليونيل ميسي، النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لاعب كرة التنس، الأمريكي نواه ليلاس، والسويدي موندو دوبلانتيس، لاعبا ألعاب القوى، بالإضافة إلى الهولندي ماكس فرستابن، لاعب سباق السيارات.

فيما ضمت قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل رياضية لعام 2024 كلًا من البولندية إيجا شفيونتيك، لاعبة كرة المضرب، الإسبانية أيتانا بونماتي، لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم والتي فازت بالجائزة، والأمريكية ميكايلا شيفيرين، لاعبة التزلج على الجليد، العداءة الجامايكية شيريكا جاكسون، العداءة الكينية فيث كيبييجون، والعداءة الأمريكية شاكاري ريتشاردسون

