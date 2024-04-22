"البطل".. صحف إسبانيا تُشيد بأداء ريال مدريد أمام برشلونة فى كلاسيكو الليجا

سلطت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على القمة النارية التي جمعت بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض.

وحقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على غريمه برشلونة بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا". لمطالعة التفاصيل من هنا.

جاءت أهداف برشلونة من توقيع كل من أندرياس كريستنسن وفيرمين لوبيز في الدقيقتين 6 و69 من زمن اللقاء.

بينما جاءت أهداف ريال مدريد من فينيسيسوس جونيور في الدقيقة 18، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 73، قبل أن يُضيف جود بيلينجهام الهدف الثالث والقاتل في الدقيقة 90+1 من زمن اللقاء.

الصحف الإسبانية تتحدث عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

وكانت البداية مع صحيفة "ماركا" التي عنونت "البطل"، مُضيفة: "ريال مدريد يُغازل لقب الدوري الإسباني، بعد تأمين صدارته بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه".

وتابعت الصحيفة: "جود بيلينجهام يمنح ثلاث نقاط ثمينة لريال مدريد، بعد هدفه القاتل في مرمى برشلونة".

فيما خرجت صحيفة "آس" بعنوان "البطل حسابيًا"، مُضيفة: "هدف جود بيلينجهام القاتل في الدقائق الأخيرة يمنح ريال مدريد فرصة لحسم لقب الليجا بعد كلاسيكو رائع ومثير أمام برشلونة".

وأشارت الصحيفة إلى انتقادات تشافي، مدرب برشلونة، لقرارات الحكم، وتحديدًا بعد إلغاء هدف لامين يامال وعدم احتسابه.

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد عنونت "كان هدفًا"، مُشيرة إلى هدف لامين يامال الذي تم إلغاؤه من قِبل الحكم.

وأضافت الصحيفة في تقريرها: "الكرة دخلت المرمى في كلاسيكو حافل بالجدل، حسم خلاله ريال مدريد لقب الليجا".

وأبرزت الصحيفة جزءًا من تصريحات مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، التي أكد خلالها أن ما حدث من الحكم كان بمثابة "العار"، سواء بشأن هدف يامال الملغي، أو احتساب ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح ريال مدريد.

في حين قررت صحيفة "سبورت" الخروج بعنوان "هدف ملغي.. انتهى كل شيء!"، مُضيفة: "برشلونة يسقط في كلاسيكو الأرض أمام الغريم ريال مدريد الذي حسم لقب الليجا".

وتابع: "حكم الكلاسيكو قرر عدم احتساب هدف لامين يامال، رغم دخول الكرة مرمى لونين، ومنح ريال مدريد ركلة جزاء مشبوهة".

وأبرزت الصحيفة جزءًا من تصريحات المدرب تشافي، التي وصف خلالها عدم وجود تقنية خط المرمى في الليجا حتى الآن بـ"الأمر المُخجل".

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب الوصافة برصيد 70 نقطة، أي بفارق 11 نقطة كاملة.