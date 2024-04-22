الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تحت شعار مواصلة الصحوة.. مواجهة متكافئة بين زد إف سي والجونة في دوري نايل

زد إف سي فاز في أخر
زد إف سي فاز في أخر مبارياته على الإسماعيلي

يحل الجونة ضيفا على فريق زد إف سي في الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة في افتتاح مواجهات الأسبوع التاسع عشر لمسابقة دوري نايل.

المباراة تبدو متكافئة في ظل تقارب النقاط بين الفريقين وتساويهما في عدد الأهداف التي سجلها كل منهما مع وجود تفوق دفاعي لفريق زد إف سي.

زد إف سي وطموح دخول المربع الذهبي

ويحتل فريق زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي المركز الخامس برصيد 27 نقطة من ستة انتصارات وتسعة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 22 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا، وبعد 8 مباريات متتالية دون انتصارات استعاد زد إف سي ذاكرة الفوز وهزم الإسماعيلي بملعبه في الجولة الماضية ويسعى لتحقيق فوزه الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 30 نقطة والوصول للمركز الثاني في حالة تعثر الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي .

مجدي عبد العاطي طالب لاعبيه بالحذر من فريق الجونة الذي يقدم موسما طيبا وطالبهم بمواصلة الانتصارات ودخول المربع الذهبي .

الجونة تخلص من لعنة الزمالك

على الجانب الأخر يحتل الجونة بقيادة علاء عبد العال المركز السادس برصبد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوشر من الأسبوع الحادي عشر وحقق الجونة ستة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر أربع مباريات وسجل 22 هدفا واهتزت شباكه 22 مرة، وبعد هزيمتين متتاليتين أمام المقاولون وبيراميدز تخلص الجونة من لعنة الفوز على الزمالك وعاد للانتصارات وهزم سموحة في الجولة الماضية ويسعى للفوز والوصول للنقطة 28 وتخطي زد إف س في جدول ترتيب دوري نايل.

علاء عبد العال قام بدراسة فريق زد إف سي جيدا وشرح للاعبيه نقاط القوة والضعف في صفوفه وطالبهم بتحقيق نتيجة ايجابية للبقاء في النصف الأول من جدول دوري نايل.

يدير المباراة أحمد جمال ويساعده وائل شعبان وماجد المليجي ومعهم محمد العتباني حكما رابعًا وطارق مجدي حكم فيديو ومصطفى عثمان مساعد حكم فيديو.

بطولة دوري نايل الجونة فريق زد إف سي مجدي عبد العاطي علاء عبد العال

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