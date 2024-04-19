تشكيل مباراة بلدية المحلة والمقاولون فى الأسبوع الـ 18 بـ "دورى نايل"

أعلن أحمد عبد الرءوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل فريقه لمباراة المقاولون العرب التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم بملعب غزل المحلة في الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دورى نايل

تشكيل بلدية المحلة أمام المقاولون

وجاء تشكيل بلدية المحلة على النحو التالي ..

حراسة المرمى.. محمود ماهر

خط الدفاع.. هشام حافظ – محمد صابر – محمد رجب – أحمد رضا

خط الوسط.. إسلام مرزوق – يوسف حسن – ماجد هاني – محمد عادل أمو

خط الهجوم.. كريم ممدوح – حسام أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد حسين ووحيد محسن وعبده سمانة وبنجامين إينوك والسيد عوض ونور الزموري وأحمد مجدي كهربا ومحمد أشرف وإيمانويل.

تشكيل المقاولون العرب بلدية المحلة

كما أعلن محمد عودة المدير الفني للمقاولون تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من:

حراسة المرمى.. محمود أبوالسعود

خط الدفاع.. نور الدين فاروقا - لؤى وائل - أحمد علاء

خط الوسط.. عمار حمدي - أحمد الشيمي - محمد مجلي - جوزيف أوشايا

خط الهجوم.. محمد عنتر - أمادو نياص - محمد سالم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عامر عامر وأمير عابد وأحمد عبد العزيز وعماد ميهوب ومحمود الشبراوي وعمرو مرعي وومحمد هاني وزياد فرح وفراس عايفية.

ويحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبدالرءوف المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع السابع عشر، وحقق بلدية المحلة أربعة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر 8 مباريات وسجل 19 هدفًا ويملك أضعف دفاع في الدوري واهتزت شباكه 33 مرة وجمع ثلاث نقاط فقط من آخر خمس مباريات بالفوز على الإسماعيلي والهزيمة أمام المصري وسيراميكا كليوباترا والأهلي والجونة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 19 وتخطي البنك الأهلي والإسماعيلي وزيادة الفارق مع المقاولون وفاركو إلى سبع نقاط.

يحتل المقاولون بقيادة محمد عودة المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة من انتصارين وستة تعادلات وتسع هزائم وسجل 17 هدفًا ولديه ثاني أضعف دفاع في دوري نايل ودخل مرماه 28 هدفًا وجمع أربع نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على الجونة والتعادل مع الإسماعيلي والهزيمة أمام المصري وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 15 وتقليص الفارق مع بلدية المحلة إلى نقطة واحدة.

يدير المباراة خالد الغندور ويساعده خالد السيد وأحمد رشدي ومعهم السيد منير حكمًا رابعًا وحسام عزب حكم فيديو وهاني عبدالفتاح مساعد حكم فيديو.