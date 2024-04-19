دوري نايل.. بلدية المحلة يستضيف المقاولون فى مواجهة بين أضعف خطى دفاع

يستضيف بلدية المحلة فريق المقاولون في الرابعة عصر اليوم بملعب غزل المحلة في ختام مواجهات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دوري نايل .

المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين في ظل تقارب النقاط بينهما ورغبتهما في الابتعاد عن شبح الهبوط .

البلدية يعود للدوري بعد غياب 41 يوما

ويحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع السابع عشر وحقق بلدية المحلة أربعة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر 8 مباريات وسجل 19 هدفا ويملك أضعف دفاع في الدوري واهتزت شباكه 33 مرة وجمع ثلاث نقاط فقط من أخر خمس مباريات بالفوز على الإسماعيلي والهزيمة أمام المصري وسيراميكا كليوباترا والأهلي والجونة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 19 وتخطي البنك الأهلي والإسماعيلي وزيادة الفارق مع المقاولون وفاركو إلى سبع نقاط .

بلدية المحلة خاض آخر مبارياته أمام الجونة منذ 41 يوما وبالتحديد يوم 8 مارس الماضي واستغل أحمد عبد الرؤوف فترة الراحة الطويلة في تجهيز لاعبيه عن طريق خوض عدد من المباريات الودية للوصول لأفضل تشكيل لمباراة اليوم .

المقاولون والعودة للانتصارات

على الجانب الآخر يحتل المقاولون بقيادة محمد عودة المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة من انتصارين وستة تعادلات وتسع هزائم وسجل 17 هدفا ولديه ثاني أضعف دفاع في دوري نايل ودخل مرماه 28 هدفا وجمع أربع نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على الجونة والتعادل مع الإسماعيلي والهزيمة أمام المصري وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 15 وتقليص الفارق مع بلدية المحلة إلى نقطة واحدة.

يدير المباراة خالد الغندور ويساعده خالد السيد وأحمد رشدي ومعهم السيد منير حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو وهاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.