الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري نايل.. بلدية المحلة يستضيف المقاولون فى مواجهة بين أضعف خطى دفاع

المقاولون خسر مباراته
المقاولون خسر مباراته الأخيرة أمام بيراميدز

يستضيف بلدية المحلة فريق المقاولون في الرابعة عصر اليوم بملعب غزل المحلة في ختام مواجهات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دوري نايل .

المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين في ظل تقارب النقاط بينهما ورغبتهما في الابتعاد عن شبح الهبوط .

البلدية يعود للدوري بعد غياب 41 يوما

ويحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع السابع عشر وحقق بلدية المحلة أربعة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر 8 مباريات وسجل 19 هدفا ويملك أضعف دفاع في الدوري واهتزت شباكه 33 مرة وجمع ثلاث نقاط فقط من أخر خمس مباريات بالفوز على الإسماعيلي والهزيمة أمام المصري وسيراميكا كليوباترا والأهلي والجونة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 19 وتخطي البنك الأهلي والإسماعيلي وزيادة الفارق مع المقاولون وفاركو إلى سبع نقاط .

بلدية المحلة خاض آخر مبارياته أمام الجونة منذ 41 يوما وبالتحديد يوم 8 مارس الماضي واستغل أحمد عبد الرؤوف فترة الراحة الطويلة في تجهيز لاعبيه عن طريق خوض عدد من المباريات الودية للوصول لأفضل تشكيل لمباراة اليوم . 

المقاولون والعودة للانتصارات 

على الجانب الآخر يحتل المقاولون بقيادة محمد عودة المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة من انتصارين وستة تعادلات وتسع هزائم وسجل 17 هدفا ولديه ثاني أضعف دفاع في دوري نايل ودخل مرماه 28 هدفا وجمع أربع نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على الجونة والتعادل مع الإسماعيلي والهزيمة أمام المصري وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 15 وتقليص الفارق مع بلدية المحلة إلى نقطة واحدة.

يدير المباراة خالد الغندور ويساعده خالد السيد وأحمد رشدي ومعهم السيد منير حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو وهاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.

بطولة دوري نايل بلدية المحلة فريق المقاولون أحمد عبد الرؤوف محمد عودة

مواد متعلقة

عاطف وياسر في الهجوم.. تشكيل مودرن فيوتشر أمام فاركو في دوري نايل

بالقوة الضاربة.. تشكيل الإسماعيلي لمواجهة زد في دوري نايل

دوري نايل: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا والاتحاد

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عودة عمل الموظفين "أون لاين" يوم الأحد؟.. مجلس الوزراء يوضح الحقيقة

عاجل.. تقارير أمريكية تكشف موعد اجتياح رفح

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

ردود أفعال دولية متباينة بعد الهجوم الإسرائيلى على إيران

إعلام عبرى: هجوم أصفهان نفذته طائرات بصواريخ بعيدة المدى وليس بمسيرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره الدموية في اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط في المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتّى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلي يشيد بالفيتو الأمريكي ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة