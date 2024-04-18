الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاطف وياسر في الهجوم.. تشكيل مودرن فيوتشر أمام فاركو في دوري نايل

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فاركو، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة مودرن فيوتشر وفاركو بدوري نايل

ويستضيف مودرن فيوتشر نظيره فاركو، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من الجولة الثامنة عشر بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

تشكيل مودرن فيوتشر أمام فاركو بدوري نايل

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: محمود شعبان، علي الفيل، محمود رزق، جوناثان نجويم. 

خط الوسط: عمرو السيسي، حساني ايموراني، محمد صادق، علي زعزع.

خط الهجوم: علي ياسر، أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. أحمد يحيى، طارق طه، باسم عل، محمد ربيعة، هشام عادل، كيجالي درامي، أحمد كباكا، ارنولد ايبا، محمد زعلوك.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وفاركور بدوري نايل

تنقل مباراة مودرن فيوتشر وفاركو، في ثاني أيام الجولة الثامنة عشر بدوري نايل، مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 2.

ويسبق المباراة، تقديم أستوديو تحليلي، يضم فتح الله زيدان ومعه أسامة عبد الكريم وعمرو الدسوقي، ومحمد طه مراسلا من أرض الملعب، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة محمد الغياتي.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر وفاركو بدوري نايل

يقود مباراة مودرن فيوتشر وفاركو، تحكيمي طاقم مكون من محمود البنا حكما للساحة ويعاونه أحمد توفيق طلب حكم مساعد أول، وإبراهيم السوداني حكم مساعد ثان، ومعهم أسامة إسماعيل كحكم رابع، ومحمد الصباحي حكم فيديو، ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو.

موقف مودرن فيوتشر وفاركو بجدول دوري نايل

يحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان مع الجونة والأهلي، من الأسبوعين الحادي عشر والسابع عشر، وحقق مودرن فيوتشر خمسة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر أربع مباريات.

أما فاركو، فيأتي في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان مع الأهلي والزمالك، من الأسبوعين الحادي عشر والثالث عشر، وحقق انتصارين فقط وتعادل ست مرات وخسر سبع مباريات.

وكان مودرن فيوتشر، حسم نتيجة الدور الأول أمام فاركو، لصالحه بهدفين نظيفين.

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