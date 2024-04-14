الإسماعيلى يستضيف مودرن فيوتشر لمواصلة الانتصارات بـ"دورى نايل"

يستضيف الإسماعيلي فريق مودرن فيوتشر في السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر لمسابقة دوري نايل.

ويحتل الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة من أربعة انتصارات وخمسة تعادلات وسبع هزائم وسجل 15 هدفًا ودخل مرماه 18 هدفًا وبعد أربع مباريات دون فوز استعاد الإسماعيلي نغمة الانتصارات بالفوز على سموحة 2-1 ويسعى لتحقيق فوزه الثاني على التوالي والوصول للنقطة 20 والتقدم للمركز الثاني عشر.

23 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمباراة مودرن فيوتشر

إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي اختار 23 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد فوزي وعبدالله جمال ومحمد دسوقي ومحمد نصر ومحمد عمار وحمدي النقاز وعبدالكريم مصطفى وعصام صبحي وحاتم سكر وعبدالله حسني وعماد حمدي وهشام محمد ومحمد مخلوف ومحمد حسن ومحمد عبدالسميع وعمر الساعي وعبدالرحمن مجدي ومروان حمدي وإيريك تراوري وأحمد الشيخ ومحمد زيدان ونادر فرج.

مودرن فيوتشر ومواصلة الصحوة

على الجانب الآخر يتواجد مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة وله مباراتان مؤجلتان مع الجونة والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والسابع عشر، وحقق مودرن فيوتشر خمسة انتصارات، وتعادل خمس مرات، وخسر أربع مباريات، وسجل 14 هدفًا، ودخل مرماه 12 هدفًا، وبعد التعادل في أربع مباريات متتالية في دوري نايل مع المقاولون وسموحة وزد إف سي والاتحاد السكندري فاز الفريق في مباراته الأخيرة على المصري بهدفين مقابل هدف ويسعى للفوز ورفع رصيده إلى 23 نقطة والتقدم للمركز السادس في حالة هزيمة سيراميكا كليوباترا أمام المصري.

الإسماعيلي واجه مودرن فيوتشر أربع مرات في الدوري حقق خلالها فوزًا واحدًا وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، وفاز الإسماعيلي 2-1 يوم 16 يوليو 2022 وسجل للإسماعيلي باهر المحمدي من ركلة جزاء وأحمد مدبولي وسجل محمود مرعي هدف مودرن فيوتشر الوحيد وكان التعادل ثلاث مرات بنتيجة التعادل السلبي أيام 10 فبراير 2022 و12 ديسمبر 2022 و3 مارس 2023.

يدير المباراة حمادة القلاوي ويساعده مصطفى عطية ومحمد محمود لطفي ومعهم مصطفى عثمان حكمًا رابعًا وعبدالعزيز السيد حكم فيديو ومحمود ناصف مساعد حكم فيديو.