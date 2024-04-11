الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز

رياضة

دورى نايل: الزمالك يتقدم على الاتحاد بهدفين فى الشوط الأول

الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام الاتحاد السكندري متقدمًا بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بدوري نايل.

افتتح أحمد سيد زيزو التسجيل لصالح الزمالك في الدقيقة 14، وأضاف ناصر ماهر الهدف الثاني لصالح الفريق الأبيض في الدقيقة 34.

أحداث الشوط الأول

شريف رضا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

في الدقيقة الثامنة، ناصر ماهر سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ونجح الزمالك في التقدم بعدما أرسل عمر جابر تمريرة طولية من منتصف الملعب حاول سيف تقا تشتيتها ولكن وصلت لزيزو الذي توغل داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة على يسار الحارس لداخل الشباك.

في الدقيقة 16 عبدالله السعيد سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 26، أحمد سيد زيزو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار، ولكن ارتدت من القائم الأيسر.

ناصر ماهر أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب استلمها سامسون أكينيولا خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء، ثم مرر الكرة لأحمد حمدي لكن لم يسيطر عليها الأخير وشتتها الدفاع.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعدما أرسل أحمد فتوح، تمريرة بينية رائعة استلمها ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين، وسدد الأخير الكرة لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.

في الدقيقة 42، هدف ملغي لفريق الزمالك بداعي وجود تسلل على سامسون أكينيولا قبل تسجييل الهدف.

الزمالك الاتحاد السكندرى مباراة الزمالك والاتحاد السكندري ناصر ماهر أحمد سيد زيزو

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