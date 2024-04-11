"سامسون" يقود هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندرى فى دورى نايل

أعلن جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل.

وتقام المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة ببطولة دوري نايل على استاد القاهرة.

تشكيل الزمالك

شهد عودة عبدالله السعيد بعد غيابه عن مباراتي الفريق في الكونفدرالية بسبب عدم قيده إفريقيًا.

ويتواجد الزمالك في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري ولديه في رصيده 15 نقطة، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - سامسون - ناصر ماهر .