الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"سامسون" يقود هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندرى فى دورى نايل

الزمالك
الزمالك

أعلن جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل.

وتقام المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة ببطولة دوري نايل على استاد القاهرة.

تشكيل الزمالك

شهد عودة عبدالله السعيد بعد غيابه عن مباراتي الفريق في الكونفدرالية بسبب عدم قيده إفريقيًا.

ويتواجد الزمالك في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري ولديه في رصيده 15 نقطة، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - سامسون - ناصر ماهر .

سامسون أكينيولا الزمالك الاتحاد السكندرى بطولة دوري نايل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

استعدادات امنية لمباراة الزمالك والاتحاد باستاد القاهرة الليلة

الأكثر قراءة

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

إيرادات أفلام عيد الفطر 2024.. شقّو يتصدر والحريفة يتذيل

أخطاء فادحة لـ"السلكاوى" فى تلاوة قرآن الفجر تُثير جدلًا واسعًا (التفاصيل الكاملة)

سبب غريب وراء إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في "توقيت واحد"

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

نشوب حريق داخل يخت سياحي قبالة سواحل الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

فرحة المصريين بعيد الفطر

زحام العيد يملأ حديقة الأزهر

المصريون.. صُنّاع البهجة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا