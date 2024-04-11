استعدادات امنية لمباراة الزمالك والاتحاد باستاد القاهرة الليلة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، المقرر لها الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت أجهزة الأمن، وأطقم المجموعة الإفريقية فرقا أمنية، لتأمين دخول الجماهير حتى وصولهم للمدرجات، مع تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وخسر الزمالك أمام الجونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في آخر ظهور بمسابقة الدوري على استاد خالد بشارة بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

ويملك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 لقاءا حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفا.