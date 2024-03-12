الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك والجونة الليلة

الزمالك
الزمالك

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، بجانب كونها سهرة كروية رمضانية.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

txt

الأهلى يستدرج البنك فى سهرة رمضانية لاستعادة صدارة الدورى.. الليلة

txt

تصادم ملاكى وميكروباص أمام نادى الزمالك بالجيزة

ويمتلك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 10 أهداف، فيما يحتل الجونة المركز الثامن برصيد 19 نقطة، بعدما لعب 13 مباراة، حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 14.

ويتمسك علاء عبدالعال، المدير الفني للجونة، بالخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الليلة لاستغلال حالة الحزن التي يعيشها لاعبو الزمالك بعد ضياع كأس مصر. ويتسلح علاء عبدالعال بلاعبيه المميزين، وعلى رأسهم صبري رحيل ونور السيد.

تأمين مباراة الزمالك مباراة الزمالك والجونة استاد خالد بشارة الغردقة مسابقة الدوري المصري الممتاز

الأكثر قراءة

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

أصيب به اللاعب احمد رفعت.. أبرز المعلومات عن مرض احتشاء عضلة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر

تقرير للاستخبارات الأمريكية: قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم أصبحت فى خطر

لليوم 158.. الاحتلال يواصل غاراته الجوية وقصفه المدفعى العنيف على سكان غزة