استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك والجونة الليلة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، بجانب كونها سهرة كروية رمضانية.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

ويمتلك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 10 أهداف، فيما يحتل الجونة المركز الثامن برصيد 19 نقطة، بعدما لعب 13 مباراة، حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 14.

ويتمسك علاء عبدالعال، المدير الفني للجونة، بالخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الليلة لاستغلال حالة الحزن التي يعيشها لاعبو الزمالك بعد ضياع كأس مصر. ويتسلح علاء عبدالعال بلاعبيه المميزين، وعلى رأسهم صبري رحيل ونور السيد.