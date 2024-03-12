الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يستدرج البنك فى سهرة رمضانية لاستعادة صدارة الدورى.. الليلة

الأهلى
الأهلى

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي، في سهرة رمضانية ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتعشًا بعد حصوله على لقب كأس مصر بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، ويسعى لمواصلة انتصاراته على البنك الأهلي، ويحتل الفريق المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة حصدها من خوض 7 لقاءات، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ15 برصيد 12 نقطة حصدها من 15 مباراة.

تاريخ مواجهات الأهلي والبنك في الدوري

وسبق أن لعب الفريقان ست مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود البنك الأهلي للدوري العام موسم 2020/ 2021، كانت المباراة الأولى يوم 17 يناير 2021، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 29 يونيو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 3 صفر، أحرزها علي معلول وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا، وهي النتيجة الأكبر في لقاءات الفريقين.

وخلال هذه المواجهات فاز الأهلي في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ستة أهداف، وتلقت شباكه هدفًا واحدًا، وهداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد هدفين.

كولر يرغب في منح البدلاء فرصة الظهور أمام البنك 

ويسعى الأهلي لمواصلة مسيرة انتصاراته في الدوري، بعد خماسيته في شباك بلدية المحلة، وبالرغم من الغيابات العديدة في صفوف الفريق، إلا أن كولر المدير الفني أثبت أن لديه من العناصر ما يجعله قادرًا على تعويض غياب أي لاعب مهما كان، وهو ما ظهر جليًا خلال مواجهة الزمالك الأخيرة.

كما أن كولر يميل لإراحة بعض العناصر الأساسية ومنح الفرصة للاعبين آخرين مثل كريم فؤاد والدبيس وعمر كمال عبدالواحد، وربما يظهر موديست في التشكيل اليوم.

أما البنك الأهلي يطمح في الفوز اليوم والعودة لطريق الانتصارات مجددًا، بعد غياب طويل وتحديدًا منذ فوزه على المقاولون في ديسمبر الماضي أو الخروج بالتعادل، لاسيما أن الخروج بنقطة التعادل قد يكون مكسبًا مقبولًا أمام منافس بحجم الأهلي.

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