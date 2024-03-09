السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موقف على معلول النهائى من التجديد لـ الأهلى.. وآخر تطورات المفاوضات

علي معلول
علي معلول

يعقد مسئولو النادي الأهلى جلسة مع التونسي على معلول الظهير الأيسر للفريق، خلال الساعات القادمة، وتحديداً عقب مباراة الزمالك في نهائى كأس مصر من أجل حسم ملف تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

كولر أوصى بتجديد تعاقد معلول مع الأهلي ولكن تبقي بعض الخلافات المالية والتعاقدية حائلا دون إعلان تمديد تعاقد اللاعب التونسي بعد الخلاف حول العملة التي سوف يحصل اللاعب على راتبه السنوي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خلصة إلى “الدستور” أن هناك خلافا حول المقابل المادي بين الأهلي وعلي معلول، حيث يرغب النجم التونسي في الحصول على راتب سنوى يصل إلى مليون ونصف مليون دولار وإدارة القلعة الحمراء تريد دفع مبلغ مالي أقل وبالجنيه المصري.

وأضاف المصدر، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي طلب من أمير توفيق مدير التعاقدات الجلوس مع علي معلول عقب نهائي كأس مصر لحسم موقفه سواء بالبقاء أو إعلان أن الموسم الجاري سيكون الأخير له مع القلعة الحمراء.

وأشار إلى أن الأهلي أعلن استعادة محمد شكري من سيراميكا كليوباترا وتفعيل بند عودته مقابل سداد 9 ملايين جنيه في نهاية الموسم الجاري تحسبا لرحيل على معلول بنهاية منافسات الموسم الحالي.

الأهلي يتوج باللقب بعد الفوز على الزمالك

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توج بلقب كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر. 
سجل هدف التقدم إمام عاشور في الدقيقة 84، وأضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليرفع الأهلي رصيده من البطولة إلى الرقم 39.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض مواجهة محلية أمام مضيفه البنك الأهلي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الممتاز.

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