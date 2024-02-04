معلول ينتظم فى مران الأهلى.. وعودة الشناوى من ألمانيا

انتظم علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن معلول تعافى كثيرًا من آثار نزلة البرد التي أبعدته عن المران الجماعي، أمس.

وأوضح أن اللاعب انتظم في فقرات المران الجماعي كاملًا اليوم بعد تحسن حالته وتلاشي أعراض نزلة البرد.

فيما بدأ أحمد عبدالقادر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي؛ مرحلة جديدة من التأهيل من الإصابة العضلة الخلفية التي لحقت به مؤخرًا.

أوضح طبيب الفريق أن عبدالقادر بدأ اليوم مرحلة الجري السريع في التتش وهناك تحسن كبيرة وتقدم في البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وفي الإطار ذاته قال جاب الله إن وسام أبوعلي لاعب الفريق بدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل في الجيم اليوم للتخلص من الإصابة العضلة الخلفية.

ويعود محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول، إلى القاهرة غدًا بعد جراحة ناجحة أجراها في ألمانيا بعد إصابته أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي أنه في تواصل مستمر مع الشناوي يوميًا؛ للاطمئنان على حالته.

وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوي فورعودته سوف يستكمل برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل وفق البروتوكول الطبي الذي حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة غدًا.