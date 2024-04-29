للبيع والشراء.. سعر الذهب اليوم الإثنين 29-4-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

يحرص الشباب المقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 29/ 4/ 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث حقق سعر الذهب استقرار في محلات الصاغة في بداية تعاملات اليوم، حيث ثبت عيار 24 الأعلى فئة عند مبلغ 3542.75 جنيه للبيع، وقيمة 3520 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم الاثنين 29/ 4/ 2024 في مصر

وتنشر «الدستور» بهذا التقرير سعر الذهب الآن في مصر.

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة، ليصل إلى 3542.75 جنيه للبيع، 3520 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ثبت سعر جرام الذهب عيار 22 في بداية التعاملات عند مستوى 3247.5 جنيه للبيع، 3226.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

حقق سعر الذهب عيار 21 الآن استقرار في الأسواق المصرية اليوم الاثنين عند 3100 جنيه للبيع، 3080 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

إما عن الذهب عيار 18 فسجل ثباتا في محلات الصاغة المصرية، عند 2657.25 جنيه للبيع، 2640 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

كما سجل سعر الذهب عيار 14 في مصر اليوم الاثنين نحو 2066.75 جنيه للبيع، 2053.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

كما سجل سعر الذهب عيار 12 بداية تعاملات اليوم الإثنين قيمة 1771.5 جنيه للبيع، ومبلغ 1760 جنيهًا للشراء.

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سعر الذهب عيار 9

بينما سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم الإثنين في سوق الصاغة المصرية نحو مبلغ 1328.5 جنيه للبيع، و1320 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين وذلك بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب بمصر، ليأتي بمبلغ 24800 جنيه للبيع، وقيمة 24640 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب عالميا اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، نحو مبلغ 2339 دولارا للبيع، و2338 دولارا للشراء.