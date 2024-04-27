توقعات سعر الذهب في الأيام القادمة.. (بث مباشر)

تعتبر توقعات سعر الذهب في الأيام القادمة من الأمور التي تهم الكثير من الأشخاص خاصة ممن هم مقبلون على الزواج وأيضا من من يريدون الادخار والاستثمار في المعدن الأصفر الثمين لذا فإن توقعات سعر الذهب في الأيام القادمة، سواء كان هبوطًا أم صعودًا، فهو أمر مهم لدى تلك الفئات ليتحينوا الوقت المناسب للشراء.

توقعات سعر الذهب في الأيام القادمة

قال أحمد طه أحمد، تاجر الذهب، إن توقعات سعر الذهب في الأيام القادمة من الأمور التي يصعب تخمينها خاصة في ظل الأحداث والتوترات التي تشهدها عدد من الدول المجاورة والعالم، فضلا عن التأثر بسعر صرف الدولار وكذلك السعر العالمي للذهب.

وأضاف خلال بث مباشر على صفحة "جريدة الدستور" عبر موقع فيس بوك أن ارتفاعات سعر الذهب تكون في الغالب قفزات، أما الانخفاضات فتكون طفيفة، بمعنى أن الارتفاع يكون أسرع من الانخفاض، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين قاموا بشراء الذهب في الفترة التي كان سعره مرتفعًا عن الآن، وهذا ليس معناه الخسارة، فالذهب هو الملاذ الآمن ولا بد أن يعود إلى حيث وصل من قبل، وليس مستبعدًا أن يصل في نهاية هذا العام إلى حاجز 4000 جنيه للجرام عيار 21 قيراط.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2657 جنيهًا مصريا للجرام أما سعر الذهب عيار 21 فسجل في آخر تحديث له 3100 جنيه مصري للجرام الواحد،وسعر عيار 24 سجل الجرام منه اليوم 3543 جنيها.

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم 24800 جنيه وهو بوزن 8 جرامات من العيار 21 وبذلك فهو يتأثر بتغير سعر هذا العيار كما أن هذا السعر لم يضاف له الدمغة والمصنعية وبالتالي فإن سعر ربع جنيه الذهب قد سجل 6200 جنيه وهو جرامين فقط، أما النصف جنيه الذهب والذي يزن أربع جرامات فقد سُجّله 12400 جنيه مصري، وبالتالي فإن سعر الخمسة جنيهات ذهب قد سجّلوا 124000 جنيه.

سعر الذهب عالميا اليوم

وفي آخر تحديث سجل سعر الذهب على شاشة البورصة العالمية 2338 دولار للأوقية.

